4 апреля суббота
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Как выглядит справка для работающих в карантин
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Из-за взрыва обрушились три этажа

Из-за взрыва обрушились три этажа

Сегодня около часа дня по московскому времени в Орехово-Зуеве взорвался газ в квартире на третьем этаже пятиэтажки. В результате были полностью разрушены три верхних этажа. Как сообщает ТАСС, из-за взрыва погиб один человек, трое находятся в реанимации. Всего пострадавших шестеро, один из них — подросток. Его спасли очевидцы: после обрушения стен мальчик остался на третьем этаже. Его заметили местные жители, помогли спуститься и передали в руки врачей скорой помощи.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из полуразрушенного дома 50 человек, еще 150 покинули его самостоятельно. Сейчас на месте работают спецслужбы.

— Сидели на самоизоляции все дома, спокойно. И тут такой грохот, дым. Он рассеивался долго, пыль стояла. Потом увидели, что произошло. Скорая приехала быстро, — приводит слова очевидца 360tv.ru.

Как сообщает телеграм-канал Mash, предварительная причина взрыва — неисправность газовой колонки. Официальной информации пока нет: проверки проводят Следственный комитет и прокуратура.

Следственный комитет примет решение по результатам проверки

Следственный комитет примет решение по результатам проверки

Для координации действий специальных служб и правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев, сюда же прибыл начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Полетыкин. Под личный контроль происшествие взял губернатор Андрей Воробьев. Он пообещал, что всех жителей дома временно разместят в гостиницах.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

происшествиявзрыв газа
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (29)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!