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Мужчина говорит, что раздаёт уже третью машину

Мужчина говорит, что раздаёт уже третью машину

Вечером в субботу, 4 апреля, в Заельцовском районе Новосибирска неизвестный мужчина раздавал помидоры бесплатно. Об этом в нашу редакцию сообщила читательница НГС Юлия.

— Рядом с домом по адресу Красный Проспект, 102/3 мужчина помидоры бесплатно ящиками раздает. Сказал, что уже третью машину, — мол, малому бизнесу хана, а людям есть надо, — рассказала сибирячка.

Люди набирали помидоры пакетами

Люди набирали помидоры пакетами

На фотографиях видно, что за продуктами к «Газели» с помидорами выстроилась очередь.

Вокруг машины стоит несколько полных коробок

Вокруг машины стоит несколько полных коробок

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НГС продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что происходит в городе.

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