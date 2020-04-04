Вечером в субботу, 4 апреля, в Заельцовском районе Новосибирска неизвестный мужчина раздавал помидоры бесплатно. Об этом в нашу редакцию сообщила читательница НГС Юлия.
— Рядом с домом по адресу Красный Проспект, 102/3 мужчина помидоры бесплатно ящиками раздает. Сказал, что уже третью машину, — мол, малому бизнесу хана, а людям есть надо, — рассказала сибирячка.
На фотографиях видно, что за продуктами к «Газели» с помидорами выстроилась очередь.
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