Сегодня в Орехово-Зуево произошел взрыв в жилом доме. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа. В результате взрыва обрушился целый подъезд с первого по пятый этаж, пишет РИА «Новости». Сообщается об одном погибшем, еще четыре человека пострадали. Как пишет Baza, пострадавшие получили серьезные травмы головы и переломы, среди них 15-летний подросток.

По данным МЧС, взрыв произошел на третьем этаже, обрушились квартиры с пятого по третий этажи. Сейчас спасатели эвакуируют жильцов соседних подъездов.