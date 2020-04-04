Сегодня, 4 апреля, Андрей Травников подписал постановление о продлении самоизоляции в Новосибирской области до 30 апреля.
Документ сделал два нововведения. Он заменил рекомендации запретами, а также утвердил форму справки для жителей, которые могут ходить на работу.
О форме справки
— Постановлением утверждена форма справки, которую руководители предприятий, деятельность которых не приостановлена, должны выдавать своим сотрудникам для передвижения по городу во время действия режима нерабочих дней. Справка выдается работникам, чье нахождение на рабочем месте (передвижение по маршрутам перевозки) является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя).
Запрет, а не рекомендация
— Приостановка деятельности для хозяйствующих субъектов, за исключением обозначенных в Указе Президента РФ от 02 апреля 2020 г. № 239 и в правовых актах губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, теперь носит не рекомендательный, а обязательный характер, — объясняет пресс-служба губернатора и правительства НСО.
Напоминаем, что прежде с пометкой «рекомендация» были следующие пункты:
- отменяются досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные подобные мероприятия с очным присутствием граждан;
- должны прекратить работать ночные клубы, кинотеатры, аквапарки, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, иные развлекательные и досуговые заведения. Также запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;
- приостанавливают работу торгово-развлекательные центры, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;
- закрываются салоны красоты, косметические, спа-салоны, фитнес-центры, спортивные клубы, массажные салоны, солярии.
Также прежде рекомендовали с 28 марта по 1 июня приостановить:
- бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;
- деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.
Как новосибирцы проводят очередной день на самоизоляции, рассказываем сегодня в режиме онлайн.
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