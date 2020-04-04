Сегодня, 4 апреля, Андрей Травников подписал постановление о продлении самоизоляции в Новосибирской области до 30 апреля.

Документ сделал два нововведения. Он заменил рекомендации запретами, а также утвердил форму справки для жителей, которые могут ходить на работу.

О форме справки

— Постановлением утверждена форма справки, которую руководители предприятий, деятельность которых не приостановлена, должны выдавать своим сотрудникам для передвижения по городу во время действия режима нерабочих дней. Справка выдается работникам, чье нахождение на рабочем месте (передвижение по маршрутам перевозки) является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя).