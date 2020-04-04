Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил режим самоизоляции до 30 апреля. Сегодня, 4 апреля, он подписал соответствующее постановление.
— Все ранее утвержденные ограничения доступа людей и транспорта на территории Новосибирской области также будут продлены. Напомним, что новосибирцам предписывается соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров — социальное дистанцирование. В том числе в общественных местах и в общественном транспорте. Исключения — оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, — сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.
Главное изменение, которое вносит постановление, заключается в том, что приостановка деятельности для хозяйствующих субъектов, теперь носит не рекомендательный, а обязательный характер.
Напоминаем, что:
Места проживания (пребывания) предписано не покидать за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.
Разрешено следованию к месту или от места работы в те организации, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом Президента РФ и правовыми актами Правительства Новосибирской области. Также напоминаем, что накануне губернатор издал другое постановление, которое называет дополнительные сферы, в которых разрешается деятельность, несмотря на режим самоизоляции.
В списке исключений также вынос отходов до ближайшего места их накопления, а также выгул домашних животных на расстоянии не превышающим ста метров от места проживания (пребывания). Кроме того, разрешено совершать покупки в ближайших от дома магазинах.
Прежде НГС подробно рассказывал, что запрещено, а что разрешено гражданам первым постановлением губернатора — подробности можно почитать здесь.
Кроме того, постановление утверждает форму справки, «которую руководители предприятий, деятельность которых не приостановлена, должны выдавать своим сотрудникам для передвижения по городу во время действия режима нерабочих дней».
— Справка выдается работникам, чье нахождение на рабочем месте (передвижение по маршрутам перевозки) является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя), — сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.
И, конечно, публикуем сам текст постановления.
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