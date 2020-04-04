Главное изменение, которое вносит постановление, заключается в том, что приостановка деятельности для хозяйствующих субъектов, теперь носит не рекомендательный, а обязательный характер.

Напоминаем, что:

Места проживания (пребывания) предписано не покидать за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Разрешено следованию к месту или от места работы в те организации, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом Президента РФ и правовыми актами Правительства Новосибирской области. Также напоминаем, что накануне губернатор издал другое постановление, которое называет дополнительные сферы, в которых разрешается деятельность, несмотря на режим самоизоляции.

В списке исключений также вынос отходов до ближайшего места их накопления, а также выгул домашних животных на расстоянии не превышающим ста метров от места проживания (пребывания). Кроме того, разрешено совершать покупки в ближайших от дома магазинах.