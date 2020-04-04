С субботы, с 4 апреля, Россия приостановила полёты по международным направлениям. Многие россияне из-за этого не смогли вернуться домой из других стран — в их числе оказались и новосибирцы. Мы поговорили с сибиряками, которые застряли за границей.
Стоимость аренды предлагают неадекватную
Михаил отдыхал в Таиланде с женой и двумя детьми. Их рейс должен был быть 5 апреля, но сегодня ночью мужчина узнал, что вылет отменили:
— Я должен был лететь вместе со своей семьей завтра, 5 апреля, из Бангкока в Новосибирск авиакомпанией S7. О том, что отменяют вылеты, я узнал ещё вчера ночью, но в личном кабинете приложения S7 рейс оставался действительным. Мы связались с представителем S7, они нам никак не смогли прокомментировать, будет наш рейс или нет. Буквально до 2 часов дня по Бангкоку у меня рейс был активный, сейчас пришло СМС о том, что рейс отменен. Они предложили связаться, но интернет-звонок сейчас не проходит, и я не думаю, что они ответят что-то новое. То же самое происходит с местными представительствами, мы звоним, узнаем, они говорят, что бумаг у них нет, всю информацию также получают из СМИ, — рассказал Михаил.
Сейчас мужчина с семьей в Паттайе — сегодня у них истекает срок аренды апартаментов. По словам Михаила, накануне мэр Паттайи издал указ, запрещающий селить иностранцев в отели и хостелы:
— То есть мы должны продлить здесь стоимость аренды, и нам уже предложили стоимость, которая не вполне адекватна. В два раза дешевле можно снять в Бангкоке. Скорее всего, мы завтра уедем в Бангкок и просто будем сидеть ждать у моря погоды, — объяснил Михаил.
Мужчина рассказал, что дозвониться до посольства России невозможно — там либо занято, либо не берут трубку.
— В чатах «Телеграма» люди, которые дозванивались, пишут, что ответ будет не ранее понедельника. Получается, что многим туристам непонятно, как быть дальше. Где, на сколько и за чей счет снимать жилье, и на что жить, — подытожил Михаил.
Не попали на свой самолёт
Сибирячка Ольга также отдыхала в Таиланде с ребёнком и мужем. Семья должна была улететь 2 апреля, но, по словам девушки, на их рейс посадили людей, которые должны были улететь 31 марта. Представитель авиакомпании S7, рейсом которой должна была вылететь Ольга с семьей, заверил пассажиров, что они улетят 4 апреля, и выдал списки пассажиров, которые попадут на борт. По словам Ольги, ночью со 2 на 3 апреля им на электронную почту пришло уведомление от S7 о том, что рейс 5702, запланированный на 4 апреля, переносится на 3 число, и пассажирам необходимо прибыть в аэропорт:
— Утром 3 апреля мы приехали в аэропорт. Работало несколько стоек регистрации. Однако для пассажиров рейса S7 5702 была отдельная очередь и две стойки регистрации, за которыми не было сотрудников. Мы спросили у представителя S7, почему на наш рейс идёт регистрация, а нас, всех пассажиров рейса от 2 числа, отправили ждать. Представитель ответил, что сегодня будут вывозить пассажиров с билетами на 3 и 5 апреля, и если останутся места, примерно 30, то кому-то из 160 человек повезёт, но только когда закончится регистрация. Люди стояли просто в недоумении: по какому принципу будут выбраны эти счастливчики? — описала ситуацию Ольга.
Женщина рассказала, что в итоге на рейс выбрали «несколько пожилых женщин, две семьи и двух одиноких мужчин».
— И вот осталось последних 6 мест: он в очередной раз взял паспорт у меня и рядом стоящего мужчины. Казалось бы, ну все <...>, но нет. Представитель посмотрел паспорта, отдал нам их, потом взял паспорта у компании из 4 женщин и ребёнка, посмотрел, отдал им паспорта, взял наши, подержал в руках и вымолвил: «Нет». Дальше смотрел в толпу, люди протягивали ему свои документы, он вглядывался в них, и, не поверите, взял паспорта у 4 женщин с ребёнком! Далее объявил, что осталось 1 место. Мы на самом деле рады за этих пассажиров. Но как все это происходило! — возмутилась Ольга.
После этого пассажирам, которые не смогли улететь, предложили поменять билеты на рейсы до Иркутска и Владивостока. Некоторые семьи решили менять билеты, а остальных внесли в списки пассажиров, которые полетят 4 апреля.
— Потом все разъехались по отелям Бангкока. И всем нам вечером или ночью пришло уведомление об отмене всех рейсов на 4 апреля, — рассказала туристка.
НГС запросил у авиакомпании S7 информацию о том, будут ли пассажирам компенсирована стоимость билетов и по какому принципу отбирались пассажиры на самолёт 3 апреля.
«Начиная с полуночи 4 апреля на портале госуслуг будет доступна форма, которую должны будут заполнить те, кто хочет вернуться в Россию», — указано в сообщении оперштаба.
Корреспондентам НГС удалось попасть на встречу одного из последних тайских рейсов в Толмачёво. Пассажиров рейса встречал ОМОН, но вместо обсерватора их повезли домой. Фотографии из аэропорта можно посмотреть в нашем репортаже.