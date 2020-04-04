С субботы, с 4 апреля, Россия приостановила полёты по международным направлениям. Многие россияне из-за этого не смогли вернуться домой из других стран — в их числе оказались и новосибирцы. Мы поговорили с сибиряками, которые застряли за границей.



Стоимость аренды предлагают неадекватную

Михаил отдыхал в Таиланде с женой и двумя детьми. Их рейс должен был быть 5 апреля, но сегодня ночью мужчина узнал, что вылет отменили:

— Я должен был лететь вместе со своей семьей завтра, 5 апреля, из Бангкока в Новосибирск авиакомпанией S7. О том, что отменяют вылеты, я узнал ещё вчера ночью, но в личном кабинете приложения S7 рейс оставался действительным. Мы связались с представителем S7, они нам никак не смогли прокомментировать, будет наш рейс или нет. Буквально до 2 часов дня по Бангкоку у меня рейс был активный, сейчас пришло СМС о том, что рейс отменен. Они предложили связаться, но интернет-звонок сейчас не проходит, и я не думаю, что они ответят что-то новое. То же самое происходит с местными представительствами, мы звоним, узнаем, они говорят, что бумаг у них нет, всю информацию также получают из СМИ, — рассказал Михаил.