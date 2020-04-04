Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил, что с понедельника, 6 апреля, сотрудники нескольких отраслей могут выйти на работу. При этом их работодатели должны будут взять на себя ответственность за соблюдение санитарных мер.

На брифинге перед журналистами Травников объявил, что работу смогут начать промышленные и строительные предприятия.

Уточнённый перечень видов деятельности появился в тексте постановления, опубликованного на сайте правительства. Оказалось, что в перечень попала и сфера образования.