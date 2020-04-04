Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил, что с понедельника, 6 апреля, сотрудники нескольких отраслей могут выйти на работу. При этом их работодатели должны будут взять на себя ответственность за соблюдение санитарных мер.
На брифинге перед журналистами Травников объявил, что работу смогут начать промышленные и строительные предприятия.
Уточнённый перечень видов деятельности появился в тексте постановления, опубликованного на сайте правительства. Оказалось, что в перечень попала и сфера образования.
— Это технический вопрос, это уже говорилось ранее, что это внесено туда, для того чтобы учителя, которые займутся в школах дистанционным образованием, могли выходить на работу. В школах внедряется система дистанционного образования. И для того, чтобы внедрять ту систему дистанционного образования, туда внесен как раз пункт, чтобы учителя могли заниматься этим вопросом. Учеников в школы не планируется выводить, эта система будет регламентироваться отдельно всеми нормативными актами Минобра НСО, но чтобы можно было на работу выводить учителей, чтобы можно было им организовать видеокурсы, работать с компьютерами, учениками на дистанции, им необходимо безусловно появиться на работе. Если бы не был этот пункт внесен, то, соответственно, не было оснований у работодателя их выводить на работу, — пояснил корреспонденту НГС руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства Сергей Нешумов.
Публикуем текст постановления, которое подписал Андрей Травников, мы выделили там самое главное. Также показываем ещё два документа, связанных с ситуацией, сложившейся из-за коронавируса.
Также Андрей Травников подписал распоряжение, по которому расширил список непродовольственных товаров первой необходимости. Остальные пункты списка можно посмотреть здесь.
И также вчера Травников подписал постановление о том, чтобы отправлять на самоизоляцию тех, кто прилетает в Новосибирскую область из Москвы и Санкт-Петербурга.
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