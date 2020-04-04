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Обработка проводится раствором с 1% хлором.&nbsp;По словам специалистов, такой концентрации достаточно, чтобы убить вирусы

Обработка проводится раствором с 1% хлором. По словам специалистов, такой концентрации достаточно, чтобы убить вирусы

Утром в субботу, 4 апреля, сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области провели санитарную обработку привокзальной территории и перронов на вокзале Новосибирск-Главный. Фотограф НГС побывал на там — публикуем 10 кадров с места.

Как рассказал сотрудники МЧС, обработка проводилась дезинфицирующим раствором, содержащим 1% активного хлора. По словам специалистов, такая концентрация утверждена Роспотребнадзором и безопасна для людей и окружающей среды.

— Проводится комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленный на снижение заражения коронавирусом. С этой целью на местах с возможным массовым пребыванием людей проводится дезинфекция. На сегодняшний день запланировано проведение на железнодорожном вокзале, на автовокзале и на других местах. Также силами мэрии проводится дезинфекция остановок общественного транспорта, площадей возле ТЦ, возле административных зданий. Данная работа будет проводиться на протяжении всего периода, — рассказал капитан МЧС Александр Цыцорин.

Внешняя обработка вокзала проводится силами МЧС, а внутренняя&nbsp;— сотрудниками вокзала&nbsp;

Внешняя обработка вокзала проводится силами МЧС, а внутренняя — сотрудниками вокзала 

Такая обработка будет проводиться пока ситуация не стабилизируются

Такая обработка будет проводиться пока ситуация не стабилизируются

Привокзальную территорию обрабатывали на машинах&nbsp;

Привокзальную территорию обрабатывали на машинах 

Перроны обрабатывали из шлангов сотрудники МЧС

Перроны обрабатывали из шлангов сотрудники МЧС

Раствор хлора, который использовали в обработке, безопасен для людей и окружающей среды

Раствор хлора, который использовали в обработке, безопасен для людей и окружающей среды

Кроме железнодорожного вокзала сегодня планируют обработать и автовокзал&nbsp;

Кроме железнодорожного вокзала сегодня планируют обработать и автовокзал 

Напор воды регулируются на специальной панели внутри машины спасателей&nbsp;

Напор воды регулируются на специальной панели внутри машины спасателей 

Спасатели работали в защитных костюмах

Спасатели работали в защитных костюмах

Пассажиры на вокзале тоже носят защиту

Пассажиры на вокзале тоже носят защиту

Недавно мы показывали, как выглядит Новосибирск в первый день карантина. Посмотреть 20 кадров очень людного города можно тут.

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коронавирус в Новосибирскевокзалпоезда
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