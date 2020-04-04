Утром в субботу, 4 апреля, сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области провели санитарную обработку привокзальной территории и перронов на вокзале Новосибирск-Главный. Фотограф НГС побывал на там — публикуем 10 кадров с места.



Как рассказал сотрудники МЧС, обработка проводилась дезинфицирующим раствором, содержащим 1% активного хлора. По словам специалистов, такая концентрация утверждена Роспотребнадзором и безопасна для людей и окружающей среды.

— Проводится комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленный на снижение заражения коронавирусом. С этой целью на местах с возможным массовым пребыванием людей проводится дезинфекция. На сегодняшний день запланировано проведение на железнодорожном вокзале, на автовокзале и на других местах. Также силами мэрии проводится дезинфекция остановок общественного транспорта, площадей возле ТЦ, возле административных зданий. Данная работа будет проводиться на протяжении всего периода, — рассказал капитан МЧС Александр Цыцорин.