По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России инфекцию обнаружили у 582 человека. 434 из них находятся в Москве. Всего на сегодняшний день в стране насчитывается 4731 заразившихся. 333 из них выздоровели, 43 — скончались. За последние сутки из-за коронавируса в России умерли 9 человек.

Накануне в Москве, где больше всего зараженных, заявили о том, что всех пациентов с коронавирусом будут вносить в специальную базу. Помимо прочих личных данных там будут их фотографии.