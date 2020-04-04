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Срочно 582 новых случая COVID-19 в России
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В мире уже больше миллиона заболевших

В мире уже больше миллиона заболевших

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России инфекцию обнаружили у 582 человека. 434 из них находятся в Москве. Всего на сегодняшний день в стране насчитывается 4731 заразившихся. 333 из них выздоровели, 43 — скончались. За последние сутки из-за коронавируса в России умерли 9 человек.

Накануне в Москве, где больше всего зараженных, заявили о том, что всех пациентов с коронавирусом будут вносить в специальную базу. Помимо прочих личных данных там будут их фотографии.

В мире коронавирус уже был обнаружен более чем у миллиона людей. 5,2% заболевших скончались из-за инфекции.

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