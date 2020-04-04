4 апреля суббота
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Губернатор сказал, кто с 6 апреля выйдет на работу
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Дым видно за несколько кварталов&nbsp;

Дым видно за несколько кварталов 

Жители Ленинского района Новосибирска заметили в районе Станционной улицы столб густого чёрного дыма. Читатели присылают в редакцию НГС фото и видео.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, горел цех по переработке деревянных изделий:

— В настоящий момент пожарные ликвидировали открытое возгорание в цехе по переработке деревянных изделий на Станционной. Площадь пожара составила 660 квадратных метров, пожарные работали по 2 рангу. По предварительной информации, внутри находилось 5 человек, они самостоятельно эвакуировались, пострадавших нет, — сообщили в МЧС.

Столб дыма поднялся высоко в небо

Столб дыма поднялся высоко в небо

Вид с улицы Шевченко, 15

Вид с улицы Шевченко, 15

Вы знаете, что за здание загорелось? У вас есть фото или видео пожара? Присылайте их нам в редакцию НГС по телефону (можно анонимно) +7 923 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо на почту news@ngs.ru.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

пожармчс
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (37)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!