Жители Ленинского района Новосибирска заметили в районе Станционной улицы столб густого чёрного дыма. Читатели присылают в редакцию НГС фото и видео.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, горел цех по переработке деревянных изделий:
— В настоящий момент пожарные ликвидировали открытое возгорание в цехе по переработке деревянных изделий на Станционной. Площадь пожара составила 660 квадратных метров, пожарные работали по 2 рангу. По предварительной информации, внутри находилось 5 человек, они самостоятельно эвакуировались, пострадавших нет, — сообщили в МЧС.
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