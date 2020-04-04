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Можно увидеть раз в 8 лет: новосибирец снял Венеру в звездном скоплении Плеяд

Сейчас в ночном небе над Новосибирском очень хорошо видно Венеру

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Прохождение планеты на фоне скопления Плеяд можно было увидеть невооруженным глазом&nbsp;

Прохождение планеты на фоне скопления Плеяд можно было увидеть невооруженным глазом 

Новосибирец Руслан Рахимчанов сфотографировал необычное небесное явление — прохождение Венеры на фоне скопления Плеяд.

— Соединения Венеры и Плеяд происходят ежегодно, но именно через само скопление планета проходит точно раз в 8 лет. В прошлый раз это было 3 апреля 2012 года, а в следующий раз произойдёт 3 апреля 2028 года. На самом деле, где бы вы ни увидели Венеру на небе в ту или иную ночь, она вернётся почти в то же самое место ровно через 8 лет, — написал Руслан.

Фотограф добавил, что Венеру в Плеядах можно было увидеть с балкона или из окна даже невооруженным глазом.

— Такое перемещение почти точно по старому следу с интервалом в 8 лет связано с тем, что за каждые 8 земных лет Венера обращается вокруг Солнца ровно 13 раз, — объяснил Руслан Рахимчанов.

Сейчас Венера хорошо видна на тёмном вечернем небе

Сейчас Венера хорошо видна на тёмном вечернем небе

На выходных 28 и 29 марта можно было увидеть сближение Венеры и Луны.

— Когда окончательно стемнеет, рядом с Венерой можно увидеть звездное скопление Плеяды, М45. Это скопление вы сможете легко найти на небе, оно одно из самых ближайших к Земле и видно даже невооруженным глазом. Очертание М45 похоже на ковш Большой Медведицы. 2–4 апреля планета пройдёт на фоне Плеяд, — рассказывали сотрудники планетария в группе во «ВКонтакте».

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