Можно увидеть раз в 8 лет: новосибирец снял Венеру в звездном скоплении Плеяд

Новосибирец Руслан Рахимчанов сфотографировал необычное небесное явление — прохождение Венеры на фоне скопления Плеяд.
— Соединения Венеры и Плеяд происходят ежегодно, но именно через само скопление планета проходит точно раз в 8 лет. В прошлый раз это было 3 апреля 2012 года, а в следующий раз произойдёт 3 апреля 2028 года. На самом деле, где бы вы ни увидели Венеру на небе в ту или иную ночь, она вернётся почти в то же самое место ровно через 8 лет, — написал Руслан.
Фотограф добавил, что Венеру в Плеядах можно было увидеть с балкона или из окна даже невооруженным глазом.
— Такое перемещение почти точно по старому следу с интервалом в 8 лет связано с тем, что за каждые 8 земных лет Венера обращается вокруг Солнца ровно 13 раз, — объяснил Руслан Рахимчанов.
На выходных 28 и 29 марта можно было увидеть сближение Венеры и Луны.
— Когда окончательно стемнеет, рядом с Венерой можно увидеть звездное скопление Плеяды, М45. Это скопление вы сможете легко найти на небе, оно одно из самых ближайших к Земле и видно даже невооруженным глазом. Очертание М45 похоже на ковш Большой Медведицы. 2–4 апреля планета пройдёт на фоне Плеяд, — рассказывали сотрудники планетария в группе во «ВКонтакте».