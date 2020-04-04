Можно увидеть раз в 8 лет: новосибирец снял Венеру в звездном скоплении Плеяд

Новосибирец Руслан Рахимчанов сфотографировал необычное небесное явление — прохождение Венеры на фоне скопления Плеяд.



— Соединения Венеры и Плеяд происходят ежегодно, но именно через само скопление планета проходит точно раз в 8 лет. В прошлый раз это было 3 апреля 2012 года, а в следующий раз произойдёт 3 апреля 2028 года. На самом деле, где бы вы ни увидели Венеру на небе в ту или иную ночь, она вернётся почти в то же самое место ровно через 8 лет, — написал Руслан.



Фотограф добавил, что Венеру в Плеядах можно было увидеть с балкона или из окна даже невооруженным глазом.