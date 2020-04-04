После неё выступила вторая сибирячка, 10-летняя Варвара Глухова. На первом этапе она пела с Элиной Хан из Калуги и Миланой Волковой из Рязани. Девочки спели попурри из песни Бьянки «Были танцы» в аранжировке народной песни «Пойду, выйду на улицу». Варваре Глуховой удалось пройти в следующий этап поединков.



В пятерке финалистов Варвара спела песню «Мама, я танцую» группы «2Маши», но Полина Гагарина не выбрала девочку. В финал прошли Миржан Жидебай и Артем Морозов.

— Хочу сказать всем огромное спасибо. Всем наставникам, что они все ко мне повернулись, для меня это — уже победа. Огромное спасибо Полине Гагариной, что она меня многому научила. Спасибо оркестру и Дмитрию Нагиеву, что он так круто ведет. Всем спасибо, — сказала Варвара Глухова.