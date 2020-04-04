2 школьницы из Новосибирской области не прошли в финал шоу «Голос.Дети» на Первом канале. Эфир шоу состоялся в пятницу, 3 апреля. В выпуске показали выступления Екатерины Кретовой и Варвары Глуховой — обе девочки были в команде Полины Гагариной.
Первой выступала 13-летняя школьница из Барабинска Екатерина Кретова. Девочка пела в трио с Миржаном Жидебаем из Актобе (Казахстан) и Дарьей Марцынкевич из Минска (Беларусь). Дети исполнили песню «Замок из дождя» Владимира Преснякова. После первого этапа поединков Полина Гагарина выбрала Миржаном Жидебая.
— Я хочу сказать спасибо каждому. Хочу сказать спасибо вам, Полина, за то, что вы повернулись ко мне и услышали во мне что-то большее, чем народное пение. И спасибо за вашу ласку. Также спасибо вам, Дмитрий [Нагиев] за ваши остроумные шутки, и спасибо Агате [Муцениеце] за то, что она нас поддерживает. Спасибо всем участникам проекта. И неважно, что я не прошла дальше, важно, что я буду идти дальше к своим целям и мечтам, — сказала на финальной речи Катя Кретова.
После неё выступила вторая сибирячка, 10-летняя Варвара Глухова. На первом этапе она пела с Элиной Хан из Калуги и Миланой Волковой из Рязани. Девочки спели попурри из песни Бьянки «Были танцы» в аранжировке народной песни «Пойду, выйду на улицу». Варваре Глуховой удалось пройти в следующий этап поединков.
В пятерке финалистов Варвара спела песню «Мама, я танцую» группы «2Маши», но Полина Гагарина не выбрала девочку. В финал прошли Миржан Жидебай и Артем Морозов.
— Хочу сказать всем огромное спасибо. Всем наставникам, что они все ко мне повернулись, для меня это — уже победа. Огромное спасибо Полине Гагариной, что она меня многому научила. Спасибо оркестру и Дмитрию Нагиеву, что он так круто ведет. Всем спасибо, — сказала Варвара Глухова.
Ранее определились финалисты команды Валерия Меладзе — туда попала 12-летняя Софья Туманова из Новосибирска.