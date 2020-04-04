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Девочки были в команде Полины Гагариной&nbsp;

Девочки были в команде Полины Гагариной 

2 школьницы из Новосибирской области не прошли в финал шоу «Голос.Дети» на Первом канале. Эфир шоу состоялся в пятницу, 3 апреля. В выпуске показали выступления Екатерины Кретовой и Варвары Глуховой — обе девочки были в команде Полины Гагариной.

Первой выступала 13-летняя школьница из Барабинска Екатерина Кретова. Девочка пела в трио с Миржаном Жидебаем из Актобе (Казахстан) и Дарьей Марцынкевич из Минска (Беларусь). Дети исполнили песню «Замок из дождя» Владимира Преснякова. После первого этапа поединков Полина Гагарина выбрала Миржаном Жидебая.

— Я хочу сказать спасибо каждому. Хочу сказать спасибо вам, Полина, за то, что вы повернулись ко мне и услышали во мне что-то большее, чем народное пение. И спасибо за вашу ласку. Также спасибо вам, Дмитрий [Нагиев] за ваши остроумные шутки, и спасибо Агате [Муцениеце] за то, что она нас поддерживает. Спасибо всем участникам проекта. И неважно, что я не прошла дальше, важно, что я буду идти дальше к своим целям и мечтам, — сказала на финальной речи Катя Кретова.

После выступления Екатерина Кретова рассказала, что пела от души&nbsp;

После выступления Екатерина Кретова рассказала, что пела от души 

После неё выступила вторая сибирячка, 10-летняя Варвара Глухова. На первом этапе она пела с Элиной Хан из Калуги и Миланой Волковой из Рязани. Девочки спели попурри из песни Бьянки «Были танцы» в аранжировке народной песни «Пойду, выйду на улицу». Варваре Глуховой удалось пройти в следующий этап поединков.

В пятерке финалистов Варвара спела песню «Мама, я танцую» группы «2Маши», но Полина Гагарина не выбрала девочку. В финал прошли Миржан Жидебай и Артем Морозов.

— Хочу сказать всем огромное спасибо. Всем наставникам, что они все ко мне повернулись, для меня это — уже победа. Огромное спасибо Полине Гагариной, что она меня многому научила. Спасибо оркестру и Дмитрию Нагиеву, что он так круто ведет. Всем спасибо, — сказала Варвара Глухова.

Варвара Глухова вместе с напарницами исполнила песню Бьянки в народной аранжировке&nbsp;

Варвара Глухова вместе с напарницами исполнила песню Бьянки в народной аранжировке 

На сольном выступлении девочка исполнила хит «Мама, я танцую»

На сольном выступлении девочка исполнила хит «Мама, я танцую»

Ранее определились финалисты команды Валерия Меладзе — туда попала 12-летняя Софья Туманова из Новосибирска.

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