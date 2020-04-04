В детскую больницу № 3 за сутки поступил 1 ребенок с симптомами ОРВИ, недавно он вернулся из Дубая. Об этом сообщает оперштаб.

— Всего в ДГКБ № 3 госпитализировано 20 детей с подозрением на COVID-19 Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет. По данным оперативного штаба, на 9 утра 4 апреля в Новосибирской области количество зараженных коронавирусом не изменилось – у 10 человек диагноз подтвержден, две пациентки выздоровели, — говорится в сообщении.



В инфекционной больнице № 1 сейчас 28 пациентов, которые недавно вернулись из других стран или контактировали с инфицированными. Также там находится 8 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Двоих недавно выписали. Под медицинским наблюдением остаются 5927 человек.