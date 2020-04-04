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Среди 646 российских организаций, которым могут помочь, нашлось место 5 компаниями из Новосибирской области

Среди 646 российских организаций, которым могут помочь, нашлось место 5 компаниями из Новосибирской области

Опубликован список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на прямую помощь государства в связи с пандемией коронавируса. Среди 646 российских организаций нашлось место компаниями и из Новосибирской области.

Список утвержден правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики и опубликован РБК. В него вошли организации, чье финансовое состояние будут отслеживать и в случае необходимости «рассматривать вопрос» об оказании поддержки.

В список попали пять новосибирских предприятий: «Сибмост», «Новосибирская птицефабрика», «Новосибирский стрелочный завод», «Сибирский цемент», а также авиакомпания «Сибирь» (S7).

Кроме того, к числу системообразующих предприятий отнесен целый ряд предприятий федерального и международного уровня, у которых в Новосибирске есть филиалы или дочерние компании. Скажем, аэропорт Толмачёво в список не попал, но фактически присутствует там, как часть холдинга «Новапорт», точно так же, как и «Кудряшовский мясокомбинат», который входит в состав «Сибирской аграрной группы».

Поскольку практически все крупные производства пищевого продовольствия в Новосибирске принадлежат тем или иным международным корпорациями, то можно считать, что и они попали в зону особого внимания правительства. Например, это заводы «Балтика», «Марс», «Пепсико».

.В списке оказалось много розничных компаний: Х5 Retail Group («Пятерочка»), «Тандер» («Магнит»), «Ашан» и т.д. Из западно-сибирских холдингов такого рода туда попала только группа «КДВ» («Ярче!»).

На некие меры поддержки могут надеяться даже отдельные ресторанные компании. В список вошли, например, предприятия, которым принадлежат расположенные в Новосибирске заведения сетей KFC и «Бургер Кинг».

Попадание в список, впрочем, совершенно не гарантирует получения какой-либо помощи. Тем временем власти уже пригрозили предприятиям, которые пытаются вывести сотрудников на работу.

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промышленностьпандемия коронавируса
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