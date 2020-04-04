Опубликован список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на прямую помощь государства в связи с пандемией коронавируса. Среди 646 российских организаций нашлось место компаниями и из Новосибирской области.



Список утвержден правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики и опубликован РБК. В него вошли организации, чье финансовое состояние будут отслеживать и в случае необходимости «рассматривать вопрос» об оказании поддержки.



В список попали пять новосибирских предприятий: «Сибмост», «Новосибирская птицефабрика», «Новосибирский стрелочный завод», «Сибирский цемент», а также авиакомпания «Сибирь» (S7).

