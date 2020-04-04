Опубликован список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на прямую помощь государства в связи с пандемией коронавируса. Среди 646 российских организаций нашлось место компаниями и из Новосибирской области.
Список утвержден правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики и опубликован РБК. В него вошли организации, чье финансовое состояние будут отслеживать и в случае необходимости «рассматривать вопрос» об оказании поддержки.
В список попали пять новосибирских предприятий: «Сибмост», «Новосибирская птицефабрика», «Новосибирский стрелочный завод», «Сибирский цемент», а также авиакомпания «Сибирь» (S7).
Кроме того, к числу системообразующих предприятий отнесен целый ряд предприятий федерального и международного уровня, у которых в Новосибирске есть филиалы или дочерние компании. Скажем, аэропорт Толмачёво в список не попал, но фактически присутствует там, как часть холдинга «Новапорт», точно так же, как и «Кудряшовский мясокомбинат», который входит в состав «Сибирской аграрной группы».
Поскольку практически все крупные производства пищевого продовольствия в Новосибирске принадлежат тем или иным международным корпорациями, то можно считать, что и они попали в зону особого внимания правительства. Например, это заводы «Балтика», «Марс», «Пепсико».
.В списке оказалось много розничных компаний: Х5 Retail Group («Пятерочка»), «Тандер» («Магнит»), «Ашан» и т.д. Из западно-сибирских холдингов такого рода туда попала только группа «КДВ» («Ярче!»).
На некие меры поддержки могут надеяться даже отдельные ресторанные компании. В список вошли, например, предприятия, которым принадлежат расположенные в Новосибирске заведения сетей KFC и «Бургер Кинг».
Попадание в список, впрочем, совершенно не гарантирует получения какой-либо помощи. Тем временем власти уже пригрозили предприятиям, которые пытаются вывести сотрудников на работу.