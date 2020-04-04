Текст постановления губернатора и шарик из «Оно»: что происходит в Новосибирске в субботу

В такой компании проводит субботу наша фотокорреспондент Ольга Бурлакова.
А что вы делаете в субботу? Рассказывайте НГС, присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
В магазине «Бахетле» на улице Кирова начали продавать наборы с мёдом и лимонами. В корзине, где они лежат, есть табличка с надписью «Доверяем проверенным средствам!».
Публикуем постановление губернатора Андрея Травника, в котором написано, кому можно работать с понедельника – изучайте.
Воздушный шарик, похожий на тот, что был в фильме «Оно», заметил общественник Михаил Рязанцев. Такая отсылка к творчеству Стивена Кинга на левом берегу Новосибирска заставляет насторожиться.
Опубликован список так называемых системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на прямую помощь государства в связи с пандемией коронавируса. Среди 646 российских организаций нашлось место 5 компаниями из Новосибирской области. Чьё финансовое состояние будут отслеживать власти и в случае проблем «рассматривать вопрос» об оказании поддержки – читайте в материале Стаса Соколова.
Чем вы занимаетесь в выходной день в самоизоляции? Может, вы по каким-то причинам решили выйти из дома? Рассказывайте об этом нам и присылайте фото в редакцию НГС по телефону (можно анонимно) +7 923 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо на почту news@ngs.ru.
Корреспондент НГС Ксения Лысенко заметила, что вчера в магазине «Метро» на улице Северной скупили почти все влажные салфетки. Как отметила Ксения, покупатели набирали их пачками.
Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля. Весь месяц большинство россиян должны сидеть дома и при этом получать зарплату. Бизнесмены искренне не понимают, как они смогут платить сотрудникам, не работая. Каждый день они обрывают телефон горячей линии уполномоченного по правам предпринимателей в Новосибирской области — люди плачут и жалуются на неподъемную аренду, которую не собираются прощать крупные торговые центры. Корреспондент НГС Елена Гурьянова поговорила с бизнесменами о том, что они думают о решении президента и как собираются переживать месячник коронавируса.
Пассажир автобуса № 98 сообщил НГС, что сегодня утром весь салон был почти пустой.
Сегодня утром специалисты МЧС на специальных машинах провели уборку территории рядом с железнодорожным вокзалом. Вскоре на НГС выйдет фоторепортаж – следите за нашими новостями!
Жители Новосибирской области уже неделю живут в самоизоляции. Из дома разрешено выходить только в исключительных случаях: вынести мусор, купить продукты в ближайшем магазине или погулять с собакой в 100 метрах от дома. Сидеть в четырех стенах непросто, особенно тем, у кого есть дети и нужно работать на удалёнке. Корреспондент НГС Анна Богданова поговорила с сибиряками, которые переехали жить в Европу, — они рассказали, как началось распространение коронавируса в их стране и как им живётся на карантине.
Несмотря на ограничительные меры, в некоторых магазинах собираются большие очереди. Напоминаем – власти рекомендовали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.
Цены на автобусные билеты из Новосибирска в Кемерово подорожали на 600 рублей. Перевозчик объяснил это тем, что в обратную сторону нет пассажиров, ведь правительство Кузбасса запретило продажи билетов в Новосибирск.
Пока в России придумывают, как бы эффективнее разогнать всех по домам (мы же особенные, нам не обязательно соблюдать карантин, да и вообще коронавирус — это выдумка!), в других странах и городах мира уже нашли действенные меры. Кого гонят с улиц палками, на кого-то в прямом эфире кричит мэр, а где-то ввели такие штрафы, что высовывать нос на улицу — сплошное разорение. Так что нам еще, можно сказать, повезло. Давайте устроимся поудобнее в своих любимых креслах и посмотрим, чего стоит сдерживать режим самоизоляции на планете.
Некоторые горожане выходят из дома, соблюдая меры предосторожности.
Общественники Советского района обратились к губернатору с требованием усилить социальную поддержку во время пандемии.
Горожане продолжают присылать фото из магазинов с высокими ценами на некоторые продукты. Так, один из читателей сфотографировал имбирь по цене 2250 рублей за килограмм. Недавно корреспондент НГС рассказывала, в каких ещё торговых точках этот продукт подорожал.
Расскажите, как вы собираетесь провести эту субботу?
Свежие данные о заболевших
Оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области опубликовал данные за утро 4 апреля. Диагноз по-прежнему подтверждён у 10 человек, две пациентки выздоровели.
— В детскую больницу № 3 за сутки поступил 1 ребенок, на днях он вернулся из Дубая, у него появились симптомы ОРВИ. Всего в ДГКБ № 3 госпитализировано 20 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет, – сообщает оперштаб.
В инфекционной больнице № 1 сейчас находятся 28 пациентов, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с заболевшими, включая 8 человек с подтверждённым коронавирусом.
Читатель НГС увидел такое объявление в одной из городских аптек.
Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации о том, как организовать правильное питание во время самоизоляции. Их опубликовал Роспотребнадзор России:
- стоит покупать только необходимое;
- в первую очередь нужно использовать свежие и скоропортящиеся продукты;
- готовьте дома. ВОЗ рекомендует попробовать те рецепты, на которые раньше не было времени;
- пользуйтесь службами доставки еды. Не забывайте следить за тем, чтобы при транспортировке соблюдали температурный режим (ниже 5 °C или выше 60 °C);
- следите за размерами порций. Изучите рекомендации по правильному питанию и выясните, какая нормальная порция для взрослого. Следовать таким советам стоит для того, чтобы избежать переедания;
- ограничьте потребление соли, сахара, жиров;
- во время готовки соблюдайте правила гигиены. Все поверхности, с которыми соприкасаются продукты, должны быть чистыми, блюда нужно доводить до полной готовности, сырые продукты должны находиться отдельно от готовых;
- потребляйте достаточно клетчатки. Она есть в овощах, фруктах, бобовых и цельнозерновых продуктах. К таким относятся, например, макароны из твёрдых сортов пшеницы, хлеб, овёс, киноа;
- пейте достаточно жидкости, а количество алкоголя стоит сократить;
- собирайтесь за столом всей семьёй. ВОЗ объясняет, что это может показать детям пример здорового питания и укрепить семейные узы.
Сколько больных: данные на вечер 3 апреля
По данным на вечер 3 апреля, всего в Новосибирске зарегистрировано 10 заболевших. В пятницу новых случаев зафиксировано не было.
— Под медицинским наблюдением остаются 5927 человек. 3221 житель региона снят с медицинского наблюдения, — сообщил оперштаб по коронавирусу.
Гриппом и ОРВИ в регионе болеют 2089 человек, из них госпитализировали 48.
Доброе утро! Сегодня я, Екатерина Евстафьева, веду онлайн-трансляцию о коронавирусе в Новосибирске.
Многие заведения общественного питания закрылись на этой неделе или стали работать только в режиме доставки. Расскажите, как вы провели пятницу, 3 апреля, если ваш любимый ресторан или бар перестал пускать посетителей?
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