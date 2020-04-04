Текст постановления губернатора и шарик из «Оно»: что происходит в Новосибирске в субботу

НГС ведет онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске и стране.

О том, что сказал губернатор Андрей Травников про нерабочий апрель и что ещё произошло в Новосибирске вчера из-за пандемии, читайте в наших итогах дня.

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