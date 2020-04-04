В России скончались ещё пять пациентов с подтверждённым коронавирусом. Четверо из них — в Москве, умершим пациентам — от 80 до 86 лет, а одному из них было 34 года. Все пациенты имели сопутствующие заболевания.
— Все пациенты имели сопутствующие заболевания, — сообщает оперативный штаб по Москве. — 34-летний мужчина находился на искусственной вентиляции легких в течение четырех дней. Помимо двусторонней пневмонии, у пациента зафиксировано полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния. Хроническим бронхитом страдали трое из заболевших. Среди других заболеваний — пиелонефрит, хронический бронхит, гипертония, атеросклероз.
Также, как сообщает «Интерфакс», 3 апреля в Костромской области скончалась 70-летняя женщина. Это первый случай смерти пациента с коронавирусом в регионе. При этом, по словам замгубернатора региона Ольги Ереминой, причина смерти женщины уже установлена — это хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, двухстороннее воспаление легких, коронавирусная инфекция.
К утру 3 апреля в России коронавирусом заражены 4149 человек — плюс 601 случай за сутки, в том числе впервые диагноз поставлен в Ингушетии и Еврейской АО. С 4 апреля страна приостанавливает авиарейсы по возвращению россиян из-за границы домой.