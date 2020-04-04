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Страна и мир

Россия перестанет возвращать своих граждан на родину из-за пандемии коронавируса

Страна временно приостановит международные рейсы, которые перевозили россиян из-за границы

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Авиасообщение приостанавливается с 4 апреля

Авиасообщение приостанавливается с 4 апреля

С субботы, с 4 апреля, Россия приостанавливает международные авиарейсы, на которых россияне возвращались домой.

— Росавиация отозвала все разрешения на международные вылеты, в связи с этим вывозные рейсы с 00:00 часов 4 апреля будут приостановлены, — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиаотрасли.

Информацию об этом подтверждают и в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. При этом россиянам, оставшимся за рубежом, окажут социальную помощь, если те предоставят информацию о себе в посольство.

Напомним, что регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами Россия прекратила ещё 27 марта. На сегодня в стране коронавирусом заражены 4149 человек — плюс 601 случай за сутки. Умерли 4 человека (общее число 34), вылечились 46 человек (общее число — 281). Впервые диагноз поставлен в Ингушетии и Еврейской АО.

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