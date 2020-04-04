Россия перестанет возвращать своих граждан на родину из-за пандемии коронавируса

С субботы, с 4 апреля, Россия приостанавливает международные авиарейсы, на которых россияне возвращались домой.
— Росавиация отозвала все разрешения на международные вылеты, в связи с этим вывозные рейсы с 00:00 часов 4 апреля будут приостановлены, — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиаотрасли.
Информацию об этом подтверждают и в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. При этом россиянам, оставшимся за рубежом, окажут социальную помощь, если те предоставят информацию о себе в посольство.
Напомним, что регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами Россия прекратила ещё 27 марта. На сегодня в стране коронавирусом заражены 4149 человек — плюс 601 случай за сутки. Умерли 4 человека (общее число 34), вылечились 46 человек (общее число — 281). Впервые диагноз поставлен в Ингушетии и Еврейской АО.