Россия перестанет возвращать своих граждан на родину из-за пандемии коронавируса

С субботы, с 4 апреля, Россия приостанавливает международные авиарейсы, на которых россияне возвращались домой.

— Росавиация отозвала все разрешения на международные вылеты, в связи с этим вывозные рейсы с 00:00 часов 4 апреля будут приостановлены, — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиаотрасли.

Информацию об этом подтверждают и в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. При этом россиянам, оставшимся за рубежом, окажут социальную помощь, если те предоставят информацию о себе в посольство.