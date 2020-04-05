16 фактов о коронавирусе в Италии от бывшей сибирячки: пропавшая хлорка и мусорные пакеты вместо защиты

Один из недавних прямых эфиров в нашем Instagram был посвящён Италии. Сибирячка Надежда Дубова живёт в сицилийском городе Катания со своей итальянской семьёй уже около полутора лет. Сейчас она вместе с мужем и маленьким ребёнком, как и тысячи других людей в Катании, находится на жёстком карантине. Как коронавирус ударил по Италии, что правда, а что ложь — публикуем 16 интересных фактов, которые Надежда Дубова рассказала журналисту НГС Илье Калинину.
1. В Италии жёсткий карантин длится почти месяц. На юге страны, в сицилийском городе Катания, живет более полумиллиона человек, по улицам ходят полицейские патрули, в воздухе летают вертолёты, с которых сотрудники полиции следят за обстановкой в городе. Выходить из дома можно только в ближайший магазин.
2. Выложенное в интернет видео с вереницами гробов и грузовиками, которые везут мёртвые тела, не фейк. Оно снято на севере Италии, где заражение приняло массовый характер. А так как в Италии очень много пожилых людей, которые входят в группу риска, то и смертность тут очень высокая.
3. Итальянский вирусолог Роберто Буриони ещё в январе заявил, что порядка 70% населения Земли переболеет коронавирусом, но ему никто не поверил, и никаких мер правительство Италии предпринимать не стало. 30 января в Риме обнаружили двух китайских туристов с коронавирусом. После этого Италия закрыла границы с Китаем, но это не помогло: остались открытыми границы с любой страной Евросоюза, да и с другими странами.
4. Первый итальянец с коронавирусом выявлен 21 февраля. Он никогда не был в Китае и не общался с теми, кто туда ездил. Тогда итальянские власти задумались о серьёзности проблемы. Через пару дней в той местности, где обнаружили первого больного итальянца, заболевших уже было 132 человека. Люди в Италии зимой часто болеют простудой, так как в квартирах холодно, поэтому на простудные симптомы сначала никто не обращал внимания.
5. Карантин в Италии начинали вводить так же, как и в России: с объявления «каникул». С 4 марта закрыли школы и университеты. Люди тут же разъехались в разные стороны: кто на курорт, кто к родственникам, кто с друзьями стал ходить по барам… Таким образом вирус расползался по всей северной части Италии.
6. Жесткий карантин на севере Италии ввели 8 марта. Накануне слухи о карантине просочились в народ, и все побежали из будущей карантинной зоны на юг страны: одни поехали к родителям, другие уезжали в поисках работы. На видеороликах, снятых очевидцами на миланском вокзале, видно, как толпы горожан штурмуют поезда южного направления. Таким образом вирус распространился и на юг. 11 марта жёсткий карантин ввели во всей стране.
7. Итальянский сценарий борьбы с вирусом стал примером того, как карантин вводить не стоит. В конце марта в Италии было инфицировано около 102 тысяч человек, и умер каждый десятый: более 11 500 человек. Есть ещё «китайский сценарий»: когда сразу вводится строгое ограничение передвижения и закрытие границ не только страны, но и города, где обнаружено заражение.
8. По мнению вирусолога Буриони, в Италии сегодня заражено порядка 6 миллионов человек, то есть 10 % всего населения страны. Просто тесты на коронавирус здесь делают не всем и так же редко, как и в России: на всех не хватает.
9. На севере Италии развернута масштабная борьба с вирусом: большинство отелей и выставочных залов переведены в разряд больничных пространств для приёма тяжелобольных. Многие модные дома типа Armani и Dolce & Gabbana начали шить маски и защитные костюмы.
10. Одноразовых медицинских масок и различных дезинфицирующих гелей в Италии для населения также не хватает, как и в России. Жители делают маски из салфеток, одноразовых полотенец, врачи в качестве защиты надевают на себя большие мусорные пакеты.
11. Первый товар, который исчез из итальянских магазинов, — хлорка. Позже пропали мука, яйца и дрожжи, потому что итальянцы стали готовить дома пиццу. Гречка и туалетная бумага в продаже есть в большом количестве. Гречку в Италии не особо умеют готовить, а бумагу не скупают, потому что почти в каждом итальянском туалете есть биде.
12. Про российскую гуманитарную помощь итальянские СМИ рассказывают постоянно. Всегда подчёркивают: Россия ничего не попросила взамен. Россия на север Италии отправила в том числе и дефицитные маски с защитными халатами. Помощь Италии также оказали Китай и Куба.
13. Слово «карантин» (quaranteno) произошло от итальянского quaranta giorni, что переводится как «сорокадневка».
14. Безработным на семью выделят примерно 600 евро (по курсу на день публикации материала это около 50 тысяч рублей, — Прим. ред.).
15. В последнее время в Италии начались грабежи супермаркетов и пенсионеров, возвращающихся с продуктами из магазинов.
16. Чтобы в психологическом плане было легче пережить долгое заточение со своими родственниками в четырёх стенах, надо каждому иметь свои часы, когда его как будто нет дома. В такое время тревожить человека ни по каким поводам не разрешается. И надо больше «активничать»: тренажёры, караоке, готовка на кухне и так далее.
В прошлый раз НГС рассказывал про карантин в Израиле, а до этого был прямой эфир с нашей землячкой, проживающей в США — читайте 10 фактов, как американцы переживают карантин.