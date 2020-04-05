16 фактов о коронавирусе в Италии от бывшей сибирячки: пропавшая хлорка и мусорные пакеты вместо защиты

2. Выложенное в интернет видео с вереницами гробов и грузовиками, которые везут мёртвые тела, не фейк. Оно снято на севере Италии, где заражение приняло массовый характер. А так как в Италии очень много пожилых людей, которые входят в группу риска, то и смертность тут очень высокая.



3. Итальянский вирусолог Роберто Буриони ещё в январе заявил, что порядка 70% населения Земли переболеет коронавирусом, но ему никто не поверил, и никаких мер правительство Италии предпринимать не стало. 30 января в Риме обнаружили двух китайских туристов с коронавирусом. После этого Италия закрыла границы с Китаем, но это не помогло: остались открытыми границы с любой страной Евросоюза, да и с другими странами.



4. Первый итальянец с коронавирусом выявлен 21 февраля. Он никогда не был в Китае и не общался с теми, кто туда ездил. Тогда итальянские власти задумались о серьёзности проблемы. Через пару дней в той местности, где обнаружили первого больного итальянца, заболевших уже было 132 человека. Люди в Италии зимой часто болеют простудой, так как в квартирах холодно, поэтому на простудные симптомы сначала никто не обращал внимания.