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Владимир Путин подписал закон о «кредитных каникулах»

Послабление получат те, кто пострадал из-за распространения коронавируса

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Документ опубликован на портале правовой информации

Документ опубликован на портале правовой информации

Сегодня Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для заемщиков, которые попали в трудную ситуацию из-за распространения коронавируса. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, получить отсрочку платежей смогут физические лица, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего бизнеса. Для этого нужно будет подать заявку до 30 сентября 2020 года.

В течение каникул банк не может начислять неустойку, штрафы или пени, предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, обращаться с требованием к поручителям или взыскать залог. Заемщик же вправе в любой момент времени досрочно погасить кредит.

Ранее такую рекомендацию озвучила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

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Владимир Путинкредитипотекакоронавирус
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