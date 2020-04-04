По данным оперативного штаба, на 3 апреля новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области нет. Сейчас в области десять пациентов с подтвержденным диагнозом. Все зараженные находятся под наблюдением врачей.
Что произошло в городе за сутки?
- Вечером 3 апреля губернатор Новосибирской области выступил с обращением к жителям города. Он рассказал, как Новосибирск будет жить в ближайший месяц и кто выходит на работу с 6 апреля. Онлайн-трансляцию с выступления губернатора можно посмотреть здесь.
- На сайте Avito появилось объявление о помощи новосибирцам в период карантина — его автор перед этим вернулась из ОАЭ и сама провела две недели в самоизоляции.
- Карантин — карантином, но людям нужно что-то есть, и в продуктовых магазинах пытаются что-то сделать, чтобы покупатели не позаражали друг друга и продавцов. Обозреватель НГС обошёл торговые точки известных сетей, чтобы понять, где с нормами безопасности дело обстоит лучше, а где пока не очень.
- Большинство зараженных коронавирусом прилетели в Россию на самолетах из других стран, где пандемия бушует уже несколько месяцев. В зоне риска оказались бортпроводники, пилоты, сотрудники аэропортов и другие пассажиры. Корреспондент НГС поговорила с бортпроводницей и узнала, как изменилась её работа из-за пандемии, страшно ли ей летать и как она защищает себя от опасного вируса.
- Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте памятку о том, как правильно проводить в квартирах дезинфекцию во время коронавирусных каникул.
- Из-за пандемии некоторые пары оказались на карантине и вынуждены находиться в одном помещении чуть ли не 24 часа в сутки. Если добавить к этому обстоятельству детей и однокомнатную квартиру, где невозможно уединиться, картина вырисовывается печальная. Как в такой ситуации не оказаться на грани расставания? Рассказывают психологи.
- Новосибирская студентка сделала ролик из видеообращений своих друзей из разных стран Европы, он называется «Послание мира России». Участники говорят о том, как воспринимали коронавирус в их странах и что из этого вышло.
- Наталья Невельская переехала из Новосибирска на север Израиля — в 60-тысячный город Нагария. Здесь, как и в остальном Израиле, введён режим самоизоляции: горожан просят оставаться дома: почти вся жизнь в стране замерла на месяц. После прямого эфира с Натальей мы сделали подборку из 13 интересных фактов, которые она нам рассказала.
- В детскую больницу № 3 в Новосибирске за сутки госпитализированы 3 ребенка с симптомами ОРВИ, они недавно вернулись из-за границы или контактировали с вернувшимися.
- 1 апреля пассажиров рейса Бангкок — Новосибирск прямо из аэропорта направили в обсерваторы, где они должны провести две недели в изоляции. Обсерваторы организовали на базе санаториев «Обские зори» и «Лунный камень», территорию охраняют силовики, а прилетевшим запрещено видеться с родственниками. НГС поговорил с пятью людьми, которые находятся в вынужденной изоляции — они рассказали, в каких условиях их содержат.
- В Новосибирске сегодня ночью развезли жителей города, которые прилетели из Бангкока — их не стали помещать в отдельные обсервации.
- Вчера, 2 апреля, Владимир Путин во время спецобращения к россиянам заявил о продлении нерабочих дней до конца месяца. А сегодня, 3 апреля, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал о том, что учебный год будет продлён.
- Лев Решетников рассказал, какие есть меры поддержки государства для бизнеса, пострадавшего из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
- В Новосибирской области вводят строгий карантин для тех, кто прибывает в регион из Москвы и Санкт-Петербурга.
- Как в Толмачёво встретили пассажиров рейса Бангкок — Новосибирск: фоторепортаж НГС.
- Публикуем 8 основных итогов работы за неделю от министра здравоохранения региона Константина Хальзова.
- Новосибирцы, которые отказались перенести свою свадьбу, должны будут регистрировать брак с учётом соблюдения дистанции.
- Запрет на работу заведений общепита грозит оставить без источников существования тысячи работников этой сферы. На грань выживания поставлены даже сети демократичного формата, с продуктом, пригодным для работы через доставку и навынос. О том, как обстоят дела в самой крупной новосибирской сети кондитерских Kuzina, мы попросили рассказать её руководителя Евгению Головкову.
- Сколько человек остаются под медицинским наблюдением, а кого уже отпустили домой, можно посмотреть здесь.
НГС ведёт онлайн-трансляцию о коронавирусе в городе и стране.