По данным оперативного штаба, на 3 апреля новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области нет. Сейчас в области десять пациентов с подтвержденным диагнозом. Все зараженные находятся под наблюдением врачей.



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