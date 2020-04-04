4 апреля суббота
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 0/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Губернатор сказал, кто с 6 апреля выйдет на работу
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 0/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Жителям Новосибирска власти настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции

Жителям Новосибирска власти настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции

По данным оперативного штаба, на 3 апреля новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области нет. Сейчас в области десять пациентов с подтвержденным диагнозом. Все зараженные находятся под наблюдением врачей.

Что произошло в городе за сутки?

НГС ведёт онлайн-трансляцию о коронавирусе в городе и стране.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

все о коронавирусе
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (15)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!