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За прошедшие сутки новых заболевших коронавирусом в Новосибирске не зафиксировано&nbsp;

За прошедшие сутки новых заболевших коронавирусом в Новосибирске не зафиксировано 

По данным оперативного штаба, на 3 апреля 22:00 новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области нет. Сейчас в области десять пациентов с подтвержденным диагнозом. Все зараженные находятся под наблюдением врачей.

— За минувшие сутки новых случаев заражения нет. Под медицинским наблюдением остаются 5927 человек. Сняты с наблюдения уже 3221 жителей региона, — сообщили в ведомстве.

Также за прошедшие сутки в Новосибирской области заболели ОРВИ и гриппом 2089 человек. Из них госпитализировали 48 человек.

Этим вечером, 3 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, как регион будет исполнять указ президента России о нерабочем апреле. НГС вёл онлайн-трансляцию.

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