По данным оперативного штаба, на 3 апреля 22:00 новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области нет. Сейчас в области десять пациентов с подтвержденным диагнозом. Все зараженные находятся под наблюдением врачей.



— За минувшие сутки новых случаев заражения нет. Под медицинским наблюдением остаются 5927 человек. Сняты с наблюдения уже 3221 жителей региона, — сообщили в ведомстве.

Также за прошедшие сутки в Новосибирской области заболели ОРВИ и гриппом 2089 человек. Из них госпитализировали 48 человек.