В Новосибисрке в микрорайоне Родники на улице Михаила Немыткина хотят построить школу на 1100 человек. Об этом рассказали в министерстве строительства Новосибирской области.
— Стоимость строительства объекта по положительному заключению в текущем уровне цен по состоянию на IV квартал 2019 года с учётом НДС в размере 20% — 989 170, 95 тысяч рублей — сообщили НГС в ведомстве.
Средства на строительство выделяют по федеральному проекту «Жильё».
Аукцион на выполнение работ объявили 20 марта — он только на часть заявленной суммы. Максимальная стоимость работ по этим торгам составила 499 млн рублей.
В рамках этой закупки подрядчик должен будет вынести существующие водопроводные и электрические сети, возвести здание школы, тепловой пункт и трансформаторную подстанцию, провести тепловые сети, электро- и водоснабжение, канализацию. Работы должны закончить к 30 сентября 2021 года.
— Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2021 года, — сообщил минстрой.
Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска уже подало документы, чтобы получить разрешение на строительство школы.
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