В Новосибисрке в микрорайоне Родники на улице Михаила Немыткина хотят построить школу на 1100 человек. Об этом рассказали в министерстве строительства Новосибирской области.



— Стоимость строительства объекта по положительному заключению в текущем уровне цен по состоянию на IV квартал 2019 года с учётом НДС в размере 20% — 989 170, 95 тысяч рублей — сообщили НГС в ведомстве.



Средства на строительство выделяют по федеральному проекту «Жильё».



Аукцион на выполнение работ объявили 20 марта — он только на часть заявленной суммы. Максимальная стоимость работ по этим торгам составила 499 млн рублей.