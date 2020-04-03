Техосмотр временно отменили: ОСАГО можно купить без диагностической карты

Сам полис автогражданки можно оформить через интернет. Сделать это можно на сайте страховой компании, после чего распечатать документ на обычном принтере.



Чуть ранее Госдума перенесла реформу техосмотра с июня 2020 года на 1 марта 2021 года. Речь о законе, который обязывал операторов ТО фотографировать процесс осмотра автомобилей — чтобы исключить случаи покупки диагностических карт. Штрафы для водителей за липовые техосмотры отложили до 2022 года.



Также следующей весной изменятся сроки проведения ТО. От процедуры освободят автомобили младше четырех лет (сейчас — младше трех лет), а машины возрастом от четырех до десяти лет будут проходить его раз в два года, хотя сейчас такая периодичность установлена для транспортных средств возрастом от трех до семи лет. После десяти лет проходить техосмотр нужно будет ежегодно.

