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Закроют ли наглухо границы Новосибирской области? Отвечает губернатор

Андрей Травников заявил, что регион не может позволить разрыв деловых связей на длительное время

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Даже мера по контролю за пассажирами, которые будут прилетать внутренними авиарейсами, будет временной

Даже мера по контролю за пассажирами, которые будут прилетать внутренними авиарейсами, будет временной

Сегодня, 3 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, будут ли полностью закрыты границы Новосибирской области даже для внутренних рейсов.

— Нет, ни в коем случае. Даже эта мера по контролю за пассажирами, которые будут прилетать внутренними авиарейсами, мы считаем, что она будет очень временна. Новосибирск — крупный логистический транспортный узел. Мы не можем допустить разрыва деловых связей на длительное время, — заявил губернатор.

Онлайн-трансляцию выступления губернатора можно посмотреть здесь.

О том, что происходит в Новосибирске из-за угрозы распространения коронавируса, мы рассказываем в круглосуточной онлайн-трансляции.

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