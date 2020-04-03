Закроют ли наглухо границы Новосибирской области? Отвечает губернатор

Сегодня, 3 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, будут ли полностью закрыты границы Новосибирской области даже для внутренних рейсов.



— Нет, ни в коем случае. Даже эта мера по контролю за пассажирами, которые будут прилетать внутренними авиарейсами, мы считаем, что она будет очень временна. Новосибирск — крупный логистический транспортный узел. Мы не можем допустить разрыва деловых связей на длительное время, — заявил губернатор.

Онлайн-трансляцию выступления губернатора можно посмотреть здесь.

