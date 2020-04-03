Священники рассказали, как отпраздновать Вербное воскресенье, пока в стране карантин

Верующие с нетерпением ждут 12 апреля — на этот день выпадает Вербное воскресенье. Но в условиях изоляции привычные ритуалы придется менять. Ранее патриарх Кирилл сказал верующим молиться дома, а вчера РПЦ предложила не ходить в церковь на Пасху, а посмотреть трансляцию богослужений дома. Сегодня мы разобрались с тем, что делать православным в следующее воскресенье.
Отец Александр Сатомский из Ярославля считает, что если всем рекомендовано находиться дома, то нужно выполнять эту просьбу и даже не обсуждать вопрос, стоит ли выходить на улицу за вербой.
— Эта традиция — добрая, многовековая, и вербная веточка в доме — знак нашей веры, — говорит отец Александр. — Но сейчас соблюсти ее невозможно. Святейший патриарх сам призвал прислушаться к этому призыву остаться дома. Достаточно просто в молитве выразить наше единство.
Однако некоторые храмы продолжают работать и принимать прихожан — например, в Самаре. Местный священник Иоанн Мохов рассказал, что богослужения совершаются и вербы будут освящаться.
— У нас нет ограничений, их люди определяют для себя сами на свой страх и риск, — комментирует Иоанн. — Верующие решают, приходить в храм или нет. Но те, кто придут к нам, получат веточку вербы.
В Екатеринбурге протоиерей Петр Мангилев считает, что если в доме не окажется вербы, это не значит, что праздник не состоится.
— Искреннюю веру всегда можно выразить в молитве. Обстоятельства в жизни бывают разные: иногда мы встречаем праздник в храме, иногда — в трудных жизненных обстоятельствах, например на больничной койке, но если в нашем сердце есть радость от праздника, то отнять ее ничто не сможет, — поясняет Петр.
Другой уральский священник Вениамин Райников взывает к истокам традиции и говорит, что сейчас нет нужды заменять ветвь финиковой пальмы вербой.
— Я никогда не добывал вербу и никому не советовал. Зачем портить лесные деревья, если можно купить в цветочном магазине пальмовую ветвь и освятить ее? — удивляется Вениамин. — Она изначально выращивается для того, чтобы быть сорванной. Это раньше, когда нечем было заменить традиционный символ, в России было принято ставить в доме ветки вербы, потому что в нашем климате к этому времени ничего не цвело, кроме нее. Но всё изменилось, и даже в условиях эпидемии можно найти способ добыть пальмовую ветвь. На вербе свет клином не сошелся.