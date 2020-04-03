В Новосибирском зоопарке пополнение — там впервые появились бизоны, которых доставили из питомника «Усть-Буотома», который находится в Якутии. Как говорится на сайте зоопарка, договориться с якутским питомником удалось ещё в прошлом году, но доставить животных получилось только спустя несколько месяцев, так как на авиарейсах между регионами нет подходящих самолетов. Таким образом, животных в Новосибирск доставили грузовой машиной — путь занял 11 дней.



— Когда животных привезли, они быстро вышли из транспортных клеток, сразу стали осматриваться, совершили обход своего нового вольера. С аппетитом тоже всё в порядке. Для Новосибирского зоопарка бизоны — новый вид. История бизонов — это показательный пример того, как животные, даже столь сильные и мощные, могут оказаться на грани полного исчезновения, — сообщила заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка Ольга Шило.