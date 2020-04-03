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Бизоны являются исчезающим видом, который ранее существовал на территории Сибири

Бизоны являются исчезающим видом, который ранее существовал на территории Сибири

В Новосибирском зоопарке пополнение — там впервые появились бизоны, которых доставили из питомника «Усть-Буотома», который находится в Якутии. Как говорится на сайте зоопарка, договориться с якутским питомником удалось ещё в прошлом году, но доставить животных получилось только спустя несколько месяцев, так как на авиарейсах между регионами нет подходящих самолетов. Таким образом, животных в Новосибирск доставили грузовой машиной — путь занял 11 дней.

— Когда животных привезли, они быстро вышли из транспортных клеток, сразу стали осматриваться, совершили обход своего нового вольера. С аппетитом тоже всё в порядке. Для Новосибирского зоопарка бизоны — новый вид. История бизонов — это показательный пример того, как животные, даже столь сильные и мощные, могут оказаться на грани полного исчезновения, — сообщила заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка Ольга Шило.

Рост взрослых особей может достигать двух метров

Рост взрослых особей может достигать двух метров

Животных пришлось доставить в Новосибирск грузовиком, но бизоны, как говорят в зоопарке, хорошо перенесли утомительную дорогу

Животных пришлось доставить в Новосибирск грузовиком, но бизоны, как говорят в зоопарке, хорошо перенесли утомительную дорогу

В Новосибирском зоопарке также напомнили, что бизоны давно жили на территории Сибири, однако исчезли, предположительно, из-за охотничьей деятельности человека. В 2006 году в Якутию из Канады доставили стадо из 30 особей, которое к настоящему моменту разрослось до 200 особей.

Молодых якутских бизонов заселили в вольер рядом с пони, но вскоре их планируется перевезти в другой вольер.

В конце марта в Новосибирском зоопарке родились семь сервалов — мы публиковали фотографии очаровательных малышей.

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