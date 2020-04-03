Сегодня, 3 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о периоде, во время которого в Толмачево будут прибывать туристы.



— Туристы будут прибывать в Новосибирск как минимум до 7 апреля. Все они будут отправлены на карантин, или в обсервацию, или домой, — рассказал Андрей Травников.

Онлайн-трансляцию выступления губернатора можно посмотреть здесь.



О том, что происходит в Новосибирске из-за угрозы распространения коронавируса, мы рассказываем в круглосуточной онлайн-трансляции.

