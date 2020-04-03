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Тема дня Губернатор сказал, кто с 6 апреля выйдет на работу
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Стало известно, будут ли новосибирцы работать в апреле

Губернатор Новосибирской области заявил, что выходные будут не для всех

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Глава государства обратился к главам регионов с просьбой подойти разумно и найти взвешенные решения

Глава государства обратился к главам регионов с просьбой подойти разумно и найти взвешенные решения

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, будут ли новосибирцы работать в апреле. Накануне Владимир Путин объявил о продлении выходных дней до конца месяца и заявил, что даст больше полномочий губернаторам.

— Глава государства обратился к главам регионов с просьбой подойти разумно и найти взвешенные решения. Сегодня проходили тщательные консультации. Мы принимаем следующее решение — при условии, если руководители промышленных предприятий и строительных компаний готовы взять на себя выполнение полного комплекса защитных мер, то с понедельника, 6 апреля, на территории Новосибирской области разрешается работа промышленным предприятиям и компаниям строительного комплекса, — сказал Андрей Травников.

Работа разрешается только этим видам компаний. Предприятия торговли и общепита к ним не относятся — их работники должны быть дома.

Онлайн-трансляцию выступления губернатора можно посмотреть здесь.

О том, что происходит в Новосибирске из-за угрозы распространения коронавируса, мы рассказываем в круглосуточной онлайн-трансляции.

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