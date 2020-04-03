Стало известно, будут ли новосибирцы работать в апреле

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, будут ли новосибирцы работать в апреле. Накануне Владимир Путин объявил о продлении выходных дней до конца месяца и заявил, что даст больше полномочий губернаторам.



— Глава государства обратился к главам регионов с просьбой подойти разумно и найти взвешенные решения. Сегодня проходили тщательные консультации. Мы принимаем следующее решение — при условии, если руководители промышленных предприятий и строительных компаний готовы взять на себя выполнение полного комплекса защитных мер, то с понедельника, 6 апреля, на территории Новосибирской области разрешается работа промышленным предприятиям и компаниям строительного комплекса, — сказал Андрей Травников.