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Тема дня Губернатор сказал, кто с 6 апреля выйдет на работу
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Как будет жить Новосибирск в апреле: 5 основных тезисов из выступления Андрея Травникова

Губернатор Новосибирской области рассказал о мерах против распространения коронавируса в регионе

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Андрей Травников рассказал о новых ограничениях для новосибирцев

Андрей Травников рассказал о новых ограничениях для новосибирцев

Сегодня, 3 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, как регион будет жить в апреле. Вчера Владимир Путин объявил о продлении выходных дней до конца месяца. Отдыхать будут и новосибирцы — не все и с определенными ограничениями.

  • с 6 апреля на работу смогут выйти сотрудники промышленных предприятий и строительной области, если компании смогут обеспечить необходимый уровень защиты;
  • туристы в Новосибирск будут прибывать как минимум до 7 апреля. Все пассажиры, прилетевшие в Толмачёво, будут помещаться в обсервацию — как в санатории, так и на дом (в сопровождении);
  • за самоизоляцией новосибирцев будут следить ещё более строго. За нарушения карантина ужесточается ответственность;
  • границы региона наглухо закрывать не планируют. По словам губернатора, регион не может себе позволить надолго ограничить деловые связи;
  • сегодня разрабатывается федеральный комплекс мер по поддержке региональных бюджетов и бизнеса. После того как Новосибирская область получит о них информацию — правительство будет принимать решения, что делать на местном уровне.

Онлайн-трансляцию с выступления губернатора можно посмотреть здесь. О том, что происходит в Новосибирске из-за угрозы распространения коронавируса, мы рассказываем в круглосуточной онлайн-трансляции.

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