Фото пациентов с коронавирусом будут вносить в специальную базу

— Если человек заболел коронавирусом, это установлено тестом, то по предписанию санитарного врача оформляется специальный документ, который подписывает этот гражданин, где он обязуется самоизолироваться. Он фотографируется, его фотография вносится в специальную базу по технологии, которая уже давно отработана, — заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире Первого канала.



Как будут бороться с заболеваемостью в регионах и последуют ли другие чиновники столичному примеру — пока неясно. Согласно вчерашнему поручению Владимира Путина, обо всех вводимых мерах предосторожности главы регионов должны объявить до конца недели.