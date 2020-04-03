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Фото пациентов с коронавирусом будут вносить в специальную базу

В Москве, где больше всего случаев заражения, уже начали собирать данные

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Регионы пока не решили, какие меры для борьбы с коронавирусом ввести дополнительно

Регионы пока не решили, какие меры для борьбы с коронавирусом ввести дополнительно

Представители Мосгордумы рассказали, какие меры будут введены в Москве в ближайшее время в связи с пандемией коронавируса. Среди них — требования передвигаться по городу в машине по одному (за исключением родственников, которые вместе заперты в самоизоляции и такси — не больше двух) и не собираться в количестве трех человек на улице. Отдельные ограничения введут для тех, у кого коронавирус уже подтвержден, но течение болезни позволяет не ложиться в больницу. Информация о таких людях будет попадать в специальную базу.

— Если человек заболел коронавирусом, это установлено тестом, то по предписанию санитарного врача оформляется специальный документ, который подписывает этот гражданин, где он обязуется самоизолироваться. Он фотографируется, его фотография вносится в специальную базу по технологии, которая уже давно отработана, — заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире Первого канала.

Как будут бороться с заболеваемостью в регионах и последуют ли другие чиновники столичному примеру — пока неясно. Согласно вчерашнему поручению Владимира Путина, обо всех вводимых мерах предосторожности главы регионов должны объявить до конца недели.

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коронавируспандемия
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