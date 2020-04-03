«Как будто все рванули на пляж»: на дороге в Академгородок собралась огромная пробка

В Новосибирске на Большевистской в сторону Академгородка собралась огромная пробка, несмотря на то, что в городе из-за угрозы распространения коронавируса жителей попросили остаться дома.
Видео из неожиданной пробки разместила у себя на странице в Facebook жительница Новосибирска Ольга Авдеева.
— Уже больше 30 минут стою в огромнейшей пробке! Между Речным вокзалом и Иней. Видео сняла минуту назад. Такое ощущение, что сегодня вечер июльской пятницы и все рванули на пляж... Где полиция? Где проверки на дорогах? Где штрафы, чтоб по самые яйца? Я ломаю голову, как легально работать и передвигаться по городу, а народ просто куролесит, — написала в посте автор видео.
Автор: Ольга Авдеева
Сервис 2gis сейчас оценивает ситуацию на дороге в 4 балла. Единственный проблемный участок — на Большевистской в сторону Академгородка. Затруднение на дороге возникло из-за несколько аварий.
Сначала около четырех часов назад здесь перевернулся КАМАЗ со строительными материалами, а теперь столкнулись два грузовика.
Напоминаем, что по постановлению губернатора до 5 апреля в городе ужесточены меры против распространения коронавируса.
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