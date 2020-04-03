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У нескольких заболевших — положительная динамика. Врачи ждут результаты второго анализа, чтобы их выписать

У нескольких заболевших — положительная динамика. Врачи ждут результаты второго анализа, чтобы их выписать

Оперштаб Новосибирской области по коронавирусу подвёл итоги своей работы на этой неделе — сейчас к выписке готовятся несколько выздоровевших пациентов, в регионе под обязательный карантин попадают все гости из Москвы и Санкт-Петербурга, а также пассажирам официально разрешили домашние обсервации.

Публикуем 8 основных итогов работы за неделю от министра здравоохранения региона Константина Хальзова.

  • В Новосибирской области по-прежнему только 10 жителей, у которых выявили коронавирус (двух при этом уже выписали). У нескольких заболевших пациентов есть положительная динамика. Врачи ждут повторения отрицательных анализов, при их наличии выздоровевших выпишут.
  • Константин Хальзов подтвердил, что правительство региона решило отправлять на карантин всех, кто прибывает в Новосибирскую область из Москвы и Санкт-Петербурга. Подробнее об этом читайте тут.
  • Ситуацию с отсутствием медицинских масок контролирует Минпромторг региона. Сейчас решается вопрос об их централизованной закупке.
  • Министр объяснил, что пассажиры рейсов, прибывающих в Толмачёво, смогут находиться в домашней обсервации. Их будут сопровождать до дома врачи в специальных автобусах и при поддержке со стороны полиции. Ежедневно туристов будут проверять сотрудники МВД и врачи. Вчера из аэропорта были отправлены под домашний карантин 90 жителей Новосибирска.
  • В эту пятницу, 3 апреля, в Новосибирск вновь прилетят туристы — их будет около 200 человек.
  • Городскую клиническую больницу №11 полностью освободили от пациентов и проводят в ней ремонт. Идёт закупка лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты для госпиталя, который появится здесь.
  • Контролем за состоянием экипажей самолётов Министерство здравоохранения не занимается. У экипажей свои внутренние регламенты работы в период эпидемии.
  • Константин Хальзов отметил колоссальную работу сотрудников медицинских учреждений первичного звена. Они контролируют всех тех, кто находится на самоизоляции.

— Поэтому давайте надеяться, что та работа, которую мы проводим, имеет успех. Конечно, 10 человек для нашего города — это очень мало, — подытожил министр здравоохранения региона.

О том, что происходит в Новосибирске из-за угрозы распространения коронавируса, мы рассказываем в круглосуточной онлайн-трансляции.

Накануне Владимир Путин объявил о продлении выходных дней до конца апреля. Что думают об этом сибиряки — читайте здесь.

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