Оперштаб Новосибирской области по коронавирусу подвёл итоги своей работы на этой неделе — сейчас к выписке готовятся несколько выздоровевших пациентов, в регионе под обязательный карантин попадают все гости из Москвы и Санкт-Петербурга, а также пассажирам официально разрешили домашние обсервации.



Публикуем 8 основных итогов работы за неделю от министра здравоохранения региона Константина Хальзова.

В Новосибирской области по-прежнему только 10 жителей, у которых выявили коронавирус (двух при этом уже выписали). У нескольких заболевших пациентов есть положительная динамика. Врачи ждут повторения отрицательных анализов, при их наличии выздоровевших выпишут.

Константин Хальзов подтвердил, что правительство региона решило отправлять на карантин всех, кто прибывает в Новосибирскую область из Москвы и Санкт-Петербурга. Подробнее об этом читайте тут.

Ситуацию с отсутствием медицинских масок контролирует Минпромторг региона. Сейчас решается вопрос об их централизованной закупке.

Министр объяснил, что пассажиры рейсов, прибывающих в Толмачёво, смогут находиться в домашней обсервации. Их будут сопровождать до дома врачи в специальных автобусах и при поддержке со стороны полиции. Ежедневно туристов будут проверять сотрудники МВД и врачи. Вчера из аэропорта были отправлены под домашний карантин 90 жителей Новосибирска.

В эту пятницу, 3 апреля, в Новосибирск вновь прилетят туристы — их будет около 200 человек.

Городскую клиническую больницу №11 полностью освободили от пациентов и проводят в ней ремонт. Идёт закупка лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты для госпиталя, который появится здесь.

Контролем за состоянием экипажей самолётов Министерство здравоохранения не занимается. У экипажей свои внутренние регламенты работы в период эпидемии.

Константин Хальзов отметил колоссальную работу сотрудников медицинских учреждений первичного звена. Они контролируют всех тех, кто находится на самоизоляции.

— Поэтому давайте надеяться, что та работа, которую мы проводим, имеет успех. Конечно, 10 человек для нашего города — это очень мало, — подытожил министр здравоохранения региона.