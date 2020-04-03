Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий вернулся из Москвы и пошёл на карантин — перед этим он сдал все анализы.



— Да. Конечно, куда же деваться. Надо быть на самоизоляции, поэтому — да, — подтвердил Владимир Городецкий информацию о том, что сел на карантин после возвращения из столицы. — Я буду дистанционно работать с Москвой, с Советом Федерации. Жизнь не останавливается. Будут проходить заседания, рассмотрения. Поэтому буду заочно рассматривать вопросы, сообщать. Прошёл там на месте все тесты, всё в порядке.