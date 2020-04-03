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Владимир Городецкий сообщил, что будет работать в удалённом режиме

Владимир Городецкий сообщил, что будет работать в удалённом режиме

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий вернулся из Москвы и пошёл на карантин — перед этим он сдал все анализы.

— Да. Конечно, куда же деваться. Надо быть на самоизоляции, поэтому — да, — подтвердил Владимир Городецкий информацию о том, что сел на карантин после возвращения из столицы. — Я буду дистанционно работать с Москвой, с Советом Федерации. Жизнь не останавливается. Будут проходить заседания, рассмотрения. Поэтому буду заочно рассматривать вопросы, сообщать. Прошёл там на месте все тесты, всё в порядке.

В Новосибирской области вводят строгий карантин для тех, кто прибывает в регион из Москвы и Санкт-Петербурга — прилетевшие из столиц должны быть в обязательной самоизоляции 14 дней.

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Владимир Городецкийкарантинсамоизоляциярейсы из Москвы
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