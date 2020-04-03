Что сказал губернатор: про нерабочий апрель, приезжих из Москвы и поездки на дачу

Этим вечером, 3 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников расскажет, как регион будет исполнять указ президента России о нерабочем апреле, который Владимир Путин подписал вчера.



Брифинг с журналистами начнется в 19:00. О чем расскажет глава региона — вы сможете оперативно узнать из этой текстовой трансляции. Параллельно НГС проведёт прямые эфиры в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, которые начнутся ровно в семь вечера. Наши корреспонденты Мария Вьюн и Екатерина Евстфьева находятся прямо сейчас в правительстве.

Ранее губернатор делал важные заявления для новосибирцев 31 марта на внеочередном заседании правительства области — он объявил о запрете выходить из дома без важной необходимости. Такой необходимостью считается, например, покупка продуктов, выгул собак, работа для тех, у кого есть специальные справки. Более подробно, что тогда запретили, мы рассказывали здесь.