Что сказал губернатор: про нерабочий апрель, приезжих из Москвы и поездки на дачу

Наши корреспонденты уже пришли в правительство области и готовятся к трансляциям в соцсетях.
После предыдущего решения Андрея Травникова новосибирцы, выходящие на улицу на этой неделе, должны носить с собой документы, удостоверяющие личность, а также удостоверения, справки с места работы, которые подтверждают право находиться на улице.
— Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учётом положений настоящего Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий, — говорилось в указе президента, который он озвучил вчера.
Для выступления губернатора подготовлено место — есть разметка для дистанции с журналистами.
Своим указом президент установил с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, но многие представители частных компаний уже переживают, что остаются без денег и работы. О том, каких изменений в зарплате ждут новосибирцы, мы писали ранее. Некоторые компании уже начали объявлять о сокращении зарплат.
Каждый регион может сократить нерабочие дни в апреле в зависимости от обстановки.
Как вы думаете, до какого продлятся нерабочие дни в Новосибирской области?
Наши корреспонденты с минуты на минуту начнут свои трансляции.
Сегодня власти рассказали, какие отрасли экономики могут рассчитывать на господдержку. В первую очередь это авиа- и автоперевозки, гостиницы, общественное питание, малый и средний бизнес, досуговые услуги, салоны красоты, химчистки. Подробнее о мерах можете почитать здесь.
Как мы видим, выступление губернатора пользуется небывалым ажиотажем среди новосибирцев — тысячи человек сидят на НГС и ждут, когда Андрей Травников сделает заявление.
После предыдущего решения губернатора новосибирцы присылали в редакцию множество вопросов: например, можно ли гулять с ребёнком, сидя на самоизоляции, как работать индивидуальным предпринимателям, кто будет измерять расстояния на улице между людьми. Мы ответили на них здесь.
Где вам удобнее следить за заявлением губернатора?
Губернатор заявил, что промышленные и строительные предприятия могут начать работу с 6 апреля. Их руководители возьмут ответственность за это решение на себя:
— Сегодня проходили тщательные консультации с моими коллегами, с коллегами из федеральных органов власти, с руководителями крупных промышленных предприятий и компаний города Новосибирска. Правительство Новосибирской области принимает следующее решение: при условии, если руководители промышленных предприятий и строительных компаний готовы взять на себя обязательства по выполнению полного комплекса санитарных, защитных мер, которые обеспечивали бы безопасность и здоровье их работников и окружающих; и если руководители этих предприятий готовы взять на себя ответственность за безукоснительное исполнение этих дополнительных мер, с понедельника, 6 апреля, разрешается возобновить работу предприятиям промышленным и строительного комплекса, — озвучил губернатор.
На предприятия в сфере торговли, услуг, развлечений и так далее, чья деятельность была приостановлена на этой неделе, это решение не распространяется. То есть они не работают по-прежнему. За выполнением требований будут следить строже.
В Москве идёт значительный прирост заболевших, поэтому за самоизоляцией новосибирцев, прибывающих из Московского региона и из Санкт-Петербурга, тоже будут строго следить. Это дополнительное решение, подчеркнул Травников.
За нарушения режима самоизоляции и других противоэпидемиологических мероприятий ужесточается ответственность в соответствии с ФЗ-99 от 1 апреля, говорит губернатор. Соответственно, ужесточается контроль на территории Новосибирской области:
— Я надеюсь, что эти мероприятия позволят обеспечить и сохранить безопасность на территории Новосибирской области.
Только один случай контактного заражения в Новосибирской области, все остальные — завозные, отметил Травников.
— Эпидемиологическая ситуация в Новосибирской области остаётся под контролем, — заявляет Андрей Травников.
Андрей Травников говорит, что графики прибытия самолётов, на которых будут прилетать новосибирцы из разных стран, расписаны как минимум до 7 апреля.
Все новосибирцы, прилетевшие из-за рубежа, будут также помещаться в обсервацию — как в санатории, загородные дома отдыха и оздоровительные лагеря, которые подготовлены под это, так и на дом (в сопровождении).
К жилищу людей на обсервации предъявляются особые требования: должны быть средства связи с возможностью трансляции видеосигнала. Оно должно быть рассчитано на одну семью. В них не должно быть пожилых родственников и людей с хроническими заболеваниями.
Руководители предприятий, которым разрешат выйти на работу с 6 апреля, должны следовать рекомендациям Роспотребнадзора и быть ответственными за выполнение санитарных норм, всего комплекса мер. Вплоть до того, что предприятия возьмут на себя расходы по доставке сотрудников к местам работы и обратно домой, пояснил губернатор.
— Если мы увидим массовые нарушения режима самоизоляции, то примем дополнительные меры, — ответил на вопрос о нарушении режима губернатор.
Удар по бизнесу Травников прокомментировал так: сначала в правительстве региона получат информацию о мерах федеральной поддержки, а потом оценят ситуацию и будут принимать решение.
Сейчас губернатор продолжает отвечать на все вопросы журналистов. Он говорит, что самоизолироваться на даче можно. Нужно помогать пожилым родственникам с доставкой продуктов.
По-прежнему будут работать, как и на этой неделе, предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность, государственное муниципальное управление, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также те, кто входит в эту цепочку.
— С сегодняшнего дня проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия на территории города Новосибирска — это, по сути, подготовка к 6 апреля, к тому, что по территории города будут перемещаться дополнительные потоки граждан, которые будут выходить на работу на промышленные предприятия и в строительные компании, — акцентировал на это внимание Андрей Травников.
Губернатор заметил, что сейчас в Новосибирской области внимательно наблюдают за заболеваниями ОРВИ и гриппа, а также внебольничной пневмонией. Они снижаются за последние недели. Ситуация остаётся под контролем, подчеркнул он.
Андрей Травников не допускает того, что границы региона будут закрыты. Новосибирск — крупный логистический хаб, поэтому нельзя допустить разрыва деловых связей.
Травников подтвердил, что сейчас есть проблемы с поставками средств защиты в розничную сеть, в частности, с поставками масок. Но руководители предприятий, которые выводят сотрудников 6 апреля, обещали обеспечить их этими средствами. Контролировать это будут санитарные врачи и Минпромторг области.
— Конечно же, мы видим удар по экономике. Очевидно, это приведёт к выпадающим доходам. В основном пострадает малый и средний бизнес, — ответил губернатор региона на вопрос о влиянии самоизоляции на бюджет.
Он добавил, что комплекс мер по поддержке бизнеса будет разработан.
На этом мы завершаем трансляцию. Пишите свои впечатления о принятых мерах в комментариях.
Как вам заявление губернатора?
Основные тезисы выступления можно почитать здесь.