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В пресс-службе автовокзала утверждают, что на другие рейсы билеты не подорожали

В пресс-службе автовокзала утверждают, что на другие рейсы билеты не подорожали

Билеты на автобус до Кемерово подорожали на 600 рублей — перевозчик объяснил это тем, что в обратную сторону нет пассажиров.

По информации пассажиров, билеты до Кемерово подорожали с 1007 до 1620 рублей.

— На данный момент осуществляется 2 рейса в день до Кемерово и 1 рейс в день до Белово. Изменение стоимости билетов произошло только по маршруту в Кемеровскую область, — прокомментировали в пресс-службе новосибирского автовокзала. — Правительством Кузбасса несколько дней назад было принято решение о приостановлении рейсов и продаж билетов в Новосибирск. Поэтому перевозчик ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» был вынужден поднять стоимость билетов, так как в обратном направлении автобус идет пустой.

По информации новосибирского автовокзала, перевозчик повторно направил письма министру транспорта Кузбасса Рубену Сергею Викторовичу и руководству ГУ КПАТ «Кузбасспассажиравтотранс» с просьбой открыть продажу билетов с автовокзала Кемерово на рейсы до Новосибирска.

— К сожалению, на сегодняшний день не достигнуто положительное решение по данному вопросу.

В случае открытия продаж билетов с автовокзала Кемерово цены вернутся на прежний уровень, — сообщили в администрации автовокзала.

Напомним, с 6 апреля закрывается здание старого автовокзала на Красном проспекте из-за несоответствия требованиям и низкой пропускной способности.

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