Билеты на автобус до Кемерово подорожали на 600 рублей — перевозчик объяснил это тем, что в обратную сторону нет пассажиров.
По информации пассажиров, билеты до Кемерово подорожали с 1007 до 1620 рублей.
— На данный момент осуществляется 2 рейса в день до Кемерово и 1 рейс в день до Белово. Изменение стоимости билетов произошло только по маршруту в Кемеровскую область, — прокомментировали в пресс-службе новосибирского автовокзала. — Правительством Кузбасса несколько дней назад было принято решение о приостановлении рейсов и продаж билетов в Новосибирск. Поэтому перевозчик ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» был вынужден поднять стоимость билетов, так как в обратном направлении автобус идет пустой.
По информации новосибирского автовокзала, перевозчик повторно направил письма министру транспорта Кузбасса Рубену Сергею Викторовичу и руководству ГУ КПАТ «Кузбасспассажиравтотранс» с просьбой открыть продажу билетов с автовокзала Кемерово на рейсы до Новосибирска.
— К сожалению, на сегодняшний день не достигнуто положительное решение по данному вопросу.
В случае открытия продаж билетов с автовокзала Кемерово цены вернутся на прежний уровень, — сообщили в администрации автовокзала.
Напомним, с 6 апреля закрывается здание старого автовокзала на Красном проспекте из-за несоответствия требованиям и низкой пропускной способности.