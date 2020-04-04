Билеты на автобус до Кемерово подорожали на 600 рублей — перевозчик объяснил это тем, что в обратную сторону нет пассажиров.



По информации пассажиров, билеты до Кемерово подорожали с 1007 до 1620 рублей.

— На данный момент осуществляется 2 рейса в день до Кемерово и 1 рейс в день до Белово. Изменение стоимости билетов произошло только по маршруту в Кемеровскую область, — прокомментировали в пресс-службе новосибирского автовокзала. — Правительством Кузбасса несколько дней назад было принято решение о приостановлении рейсов и продаж билетов в Новосибирск. Поэтому перевозчик ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» был вынужден поднять стоимость билетов, так как в обратном направлении автобус идет пустой.