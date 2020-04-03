В Новосибирской области вводят строгий карантин для тех, кто прибывает в регион из Москвы и Санкт-Петербурга.
По информации источника НГС, областным правительством уже принято решение о введении режима обязательной 14-дневной домашней самоизоляции для гостей из этих городов.
Сегодня также стало известно, что пассажиры рейсов, прибывающих в Толмачёво, смогут находиться в домашней обсервации. До дома их будут сопровождать врачи в специальных автобусах и при поддержке со стороны полиции. Раньше предполагалось, что туристы будут две недели жить в обсерваторах.
О том, что происходит в Новосибирске из-за угрозы распространения коронавируса, мы рассказываем в онлайн-трансляции.
Накануне Владимир Путин объявил о продлении выходных дней до конца апреля. Что думают об этом сибиряки — читайте здесь.