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Контролировать соблюдения карантина будут в том числе и сотрудники МВД

Контролировать соблюдения карантина будут в том числе и сотрудники МВД

В Новосибирской области вводят строгий карантин для тех, кто прибывает в регион из Москвы и Санкт-Петербурга.

По информации источника НГС, областным правительством уже принято решение о введении режима обязательной 14-дневной домашней самоизоляции для гостей из этих городов.

Сегодня также стало известно, что пассажиры рейсов, прибывающих в Толмачёво, смогут находиться в домашней обсервации. До дома их будут сопровождать врачи в специальных автобусах и при поддержке со стороны полиции. Раньше предполагалось, что туристы будут две недели жить в обсерваторах.

О том, что происходит в Новосибирске из-за угрозы распространения коронавируса, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

Накануне Владимир Путин объявил о продлении выходных дней до конца апреля. Что думают об этом сибиряки — читайте здесь.

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