Скоро до +13 градусов: новосибирские синоптики рассказали о прогнозе на ближайшие дни

Синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие дни — суббота и воскресенье ожидаются теплыми и безветренными.
Как рассказали в Новосибирском гидрометцентре, ночью 4 апреля ожидаются переменная облачность и температура -5... -7 градусов.
— Днем небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный 3–8 м/с. Температур днем +6... +8 °C. На 5 апреля сохраняется облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3–8 м/с, днем порывы местами до 13 м/с. Температура ночью -3... -5 °C, днем +7... +11 °C, — рассказали в гидрометцентре.
На понедельник, 6 апреля, синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь днем. Ветер юго-восточный с переходом на южный
Недавно мы публиковали прогноз на позднюю весну и лето — синоптики обещают сухой и теплый май и дождливый июнь.