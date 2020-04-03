3 апреля пятница
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Приезжих из Москвы и Питера посадят на карантин
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Весна

Скоро до +13 градусов: новосибирские синоптики рассказали о прогнозе на ближайшие дни

Ближайшие дни будут без осадков, а небольшой дождь ждут в понедельник

5 706
24 Обсудить

Поделиться

Новосибирцев ждет тепло и небольшой дождь

Новосибирцев ждет тепло и небольшой дождь

Синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие дни — суббота и воскресенье ожидаются теплыми и безветренными.

Как рассказали в Новосибирском гидрометцентре, ночью 4 апреля ожидаются переменная облачность и температура -5... -7 градусов.

— Днем небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный 3–8 м/с. Температур днем +6... +8 °C. На 5 апреля сохраняется облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3–8 м/с, днем порывы местами до 13 м/с. Температура ночью -3... -5 °C, днем +7... +11 °C, — рассказали в гидрометцентре.

На понедельник, 6 апреля, синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь днем. Ветер юго-восточный с переходом на южный 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью 0... -2 градуса, днем +11... +13 °C.

Недавно мы публиковали прогноз на позднюю весну и лето — синоптики обещают сухой и теплый май и дождливый июнь.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

погодатеплодождь
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (24)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!