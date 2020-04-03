Тех, кто подал заявление на апрель, обзванивают и предлагают перенести регистрацию брака на более поздний срок:



— В случае отказа от переноса даты регистрации регистрация проводится только в присутствии лиц, вступающих в брак или расторгающих брак, с учётом требований социального дистанцирования граждан и проведения периодической уборки помещений отделов ЗАГС с использованием дезинфицирующих средств, — пояснили в управлении.



В марте переносов регистрации браков не было, а в апреле свои свадьбы согласились перенести 286 пар — это порядка 27% от общего числа заявлений, принятых на этот месяц.



По данным за 29 марта, на летние месяцы 2020 года подано 2200 заявлений. Подавать заявление можно дистанционно.



Вчера НГС рассказал истории новосибирских пар, которым пришлось отменить свадебную церемонию из-за коронавируса.