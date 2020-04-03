С 3 апреля в Новосибирске увеличилась стоимость тарифа «Безлимитный» для студенческих карт, теперь она будет составлять 1000 рублей в месяц. Раньше студенты платили по 850 рублей.



Информацию об этом разместили на сайте муниципального предприятия «Пассажиртрансснаб».



«С 3 апреля 2020 года в соответствии с постановлением мэрии Новосибирска №1103 от 1 апреля 2020 года повышается стоимость тарифа «Безлимитный» студенческих карт. Стоимость тарифа «Безлимитный» будет составлять 1000 рублей», — говорится на сайте предприятия.

