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Стоимость проезда по безлимитному тарифу выросла на 150 рублей

Стоимость проезда по безлимитному тарифу выросла на 150 рублей

С 3 апреля в Новосибирске увеличилась стоимость тарифа «Безлимитный» для студенческих карт, теперь она будет составлять 1000 рублей в месяц. Раньше студенты платили по 850 рублей.

Информацию об этом разместили на сайте муниципального предприятия «Пассажиртрансснаб».

«С 3 апреля 2020 года в соответствии с постановлением мэрии Новосибирска №1103 от 1 апреля 2020 года повышается стоимость тарифа «Безлимитный» студенческих карт. Стоимость тарифа «Безлимитный» будет составлять 1000 рублей», — говорится на сайте предприятия.

Соответствующее постановление подписал мэр Анатолий Локоть 1 апреля.

Ранее стоимость проезда по безлимитному тарифу поднимали в 2013 году. Тогда она повысилась с 500 до 850 рублей.

Сейчас в Новосибирске сокращают количество общественного транспорта, это происходит из-за карантинных мер.

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