Власти НСО назвали условие, при котором помогут компаниям в период карантинного кризиса

Сегодня, 3 апреля, и. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рассказал, какие есть меры поддержки государства для бизнеса, пострадавшего из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.



— В первую очередь сейчас нужно поддержать отрасли, которые наиболее пострадали в связи с ситуацией, во-вторых, поддержать системообразующие предприятия и третий блок — это поддержка конкретных областей, — рассказал Лев Решетников.

В утвержденный Правительством РФ перечень отдельных сфер деятельности для оказания первоочередной адресной поддержки вошли предприятия в сфере авиа- и автоперевозок, культуры, досуга и развлечений, туристической, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, гостиничного бизнеса, общественного питания, дополнительного образования, компании, осуществляющие деятельность по организации конференций и выставок и по предоставлению бытовых услуг населению, отметили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.