Власти НСО назвали условие, при котором помогут компаниям в период карантинного кризиса

Сегодня, 3 апреля, и. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рассказал, какие есть меры поддержки государства для бизнеса, пострадавшего из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
— В первую очередь сейчас нужно поддержать отрасли, которые наиболее пострадали в связи с ситуацией, во-вторых, поддержать системообразующие предприятия и третий блок — это поддержка конкретных областей, — рассказал Лев Решетников.
В утвержденный Правительством РФ перечень отдельных сфер деятельности для оказания первоочередной адресной поддержки вошли предприятия в сфере авиа- и автоперевозок, культуры, досуга и развлечений, туристической, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, гостиничного бизнеса, общественного питания, дополнительного образования, компании, осуществляющие деятельность по организации конференций и выставок и по предоставлению бытовых услуг населению, отметили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.
Налоговые преференции
— Компаниям малого и среднего бизнеса, которые входят в перечень отраслей, наиболее пострадавших, будет предоставлена отсрочка по налогам на 6 месяцев. Затем для микропредприятий будет предоставлена отсрочка на 6 месяцев по социальным платежам. В целом для предприятий малого и среднего бизнеса социальные платежи будут снижены с 30 до 15%, — объяснил Лев Решетников.
Поддержка по кредитам по основному долгу на 6 месяцев
— Понятно, что есть кредитная нагрузка. Здесь будут предоставляться отсрочки по кредитам по основному долгу на 6 месяцев. Плюс для компаний будут предоставляться отдельные льготные кредиты без процентов на выплату зарплаты сотрудникам. Сейчас самая основная задача — сохранить рабочие места. Государственную поддержку получат в первую очередь те предприятия, которые сохранят рабочие места и не будут увольнять людей в текущей ситуации, — акцентировал Лев Решетников.
Прочие меры
— Сегодня действует антикризисный штаб при российском экспортном центре, где рассматриваются предложения по поддержке компаний-экспортеров, создан штаб при организации «Опора России», который аккумулирует и собирает предложения для органов власти, — рассказал Решетников.
В Новосибирской области создается специальный штаб, который будет разрабатывать меры по поддержке экономики. Помимо этого, штаб будет рассматривать предложения по улучшению ситуацию от компаний и бизнес-сообществ. Штаб возглавит заместитель губернатора Сергей Сёмка.
Также министр напомнил, что недавно был введен мораторий на подачу заявлений по банкротству.
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