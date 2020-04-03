Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил наказания для пешеходов и автомобилистов, нарушивших режим самоизоляции. Депутат Кирилл Щитов предложил штрафовать водителей на 5 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции и отправлять их автомобили на штрафстоянку, штраф для пешеходов — 4 тысячи рублей.
Пока идеи касаются только столичного региона, но опыт подсказывает, что при необходимости их могут распространить на всю страну — например, включив санкции в новую редакцию КоАП. Мы пообщались с юристами и узнали, что они думают на этот счет.
Основатель юридической компании «Автоликбез» Дмитрий Славнов с идеей штрафовать водителей не согласен.
— Машина — это и есть самоизоляция, это капсула безопасности, — считает правозащитник. — В общественном транспорте намного выше вероятность заразиться или, даже того не подозревая, заразить других, чем в личном автомобиле. Но для пешеходов в том же законопроекте штраф почему-то меньше на одну тысячу рублей.
По мнению Славнова, власти, наоборот, должны ставить в приоритет передвижение на своих машинах, а не запрещать и изымать их.
Нужно запрещать ездить на автомобилях?
Также не совсем понятно, в каких случаях предлагается задерживать автомобили. В проекте говорится о ситуациях, когда любой водитель нарушит режим самоизоляции. При этом во время обсуждения идеи Щитов в основном говорил про уже заболевших людей.
— Если человек, который является носителем коронавирусной инфекции, находится на домашнем лечении, сел в личный транспорт, поехал по городу, то его нужно отправлять в больницу, — считает он. — А его транспорт нужно как минимум обработать и поместить на штрафстоянку на время лечения владельца.
Представитель КПРФ Павел Тарасов с доводами коллеги не согласился. По его словам, на кузове автомобиля вирус держится максимум трое суток. Поэтому, когда человек выйдет из больницы, на его машине уже ничего не останется.
Впрочем, в итоге предложенные инициативы могут не пригодиться. Как объяснил Щитов, эти меры нужно ввести про запас. Сейчас никаких ограничений на передвижение на личном автомобиле нет, но если ради защиты населения их придется ввести, поправки помогут.
— Если санкций не будет, то некоторые граждане проигнорируют режим самоизоляции. В таком случае соблюдение закона остальными людьми окажется бессмысленным, и мы все равно увидим стремительное распространение инфекции, — считает чиновник.
Вот как в разных городах России люди соблюдают (на самом деле нет) режим самоизоляции. Уже введены штрафы и уголовная ответственность для тех, кто нарушит режим карантина. Но есть и некоторые послабления, о которых тоже нужно знать.