Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил наказания для пешеходов и автомобилистов, нарушивших режим самоизоляции. Депутат Кирилл Щитов предложил штрафовать водителей на 5 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции и отправлять их автомобили на штрафстоянку, штраф для пешеходов — 4 тысячи рублей.



Пока идеи касаются только столичного региона, но опыт подсказывает, что при необходимости их могут распространить на всю страну — например, включив санкции в новую редакцию КоАП. Мы пообщались с юристами и узнали, что они думают на этот счет.

