3 апреля пятница
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Приезжих из Москвы и Питера посадят на карантин
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Город

Новосибирцы тоже отдыхают до 30 апреля? Губернатор расскажет, как в регионе исполнят указ Путина

Губернатор НСО расскажет, что изменится в регионе после обращения президента

46 055
247 Обсудить

Поделиться

После обращения Путина губернатор НСО проведёт брифинг

После обращения Путина губернатор НСО проведёт брифинг

Сегодня, 3 апреля, в 19:00 губернатор Новосибирской области Андрей Травников расскажет, как в регионе реализуют указ Владимира Путина о нерабочем апреле, который президент подписал накануне.

«Губернатор Андрей Травников сообщит о мерах, которые будут реализованы в Новосибирской области во исполнение указа Президента РФ В. В. Путина от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в сообщении правительства.

НГС проведёт онлайн-трансляцию с этого мероприятия на сайте, она начнётся в 18:30. Также мы проведём стримы в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, которые начнутся в 19:00.

Напомним, что 2 апреля Владимир Путин второй раз обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса. О чём важном рассказал президент – читайте здесь.

После выступления Владимира Путина министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал о том, что учебный год будет продлён. Как будут работать школы, детские сады и вузы в нерабочем апреле – рассказываем в нашем материале.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК8
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ17
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

губернатор Новосибирской областиобращение президентауказ президентакоронавирус в Новосибирскебрифингстримонлайн трансляция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (247)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!