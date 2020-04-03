Новосибирцы тоже отдыхают до 30 апреля? Губернатор расскажет, как в регионе исполнят указ Путина

Сегодня, 3 апреля, в 19:00 губернатор Новосибирской области Андрей Травников расскажет, как в регионе реализуют указ Владимира Путина о нерабочем апреле, который президент подписал накануне.
«Губернатор Андрей Травников сообщит о мерах, которые будут реализованы в Новосибирской области во исполнение указа Президента РФ
НГС проведёт онлайн-трансляцию с этого мероприятия на сайте, она начнётся в 18:30. Также мы проведём стримы в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, которые начнутся в 19:00.
Напомним, что 2 апреля Владимир Путин второй раз обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса. О чём важном рассказал президент – читайте здесь.
После выступления Владимира Путина министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал о том, что учебный год будет продлён. Как будут работать школы, детские сады и вузы в нерабочем апреле – рассказываем в нашем материале.