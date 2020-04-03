3 апреля пятница
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Приезжих из Москвы и Питера посадят на карантин
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе

В России зафиксировали 601 новое заражение коронавирусом

Накануне Владимир Путин объявил, что борьба с эпидемией еще не закончена, и продлил выходные

12 242
104 Обсудить

Поделиться

Ближайший месяц большинство россиян продолжат выходить на улицу в масках и только по особым поводам

Ближайший месяц большинство россиян продолжат выходить на улицу в масках и только по особым поводам

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом публикует свежую сводку: за последние сутки в России зафиксировано 601 новое заражение, 46 человек выздоровели, 4 погибли. Общее число зараженных — 4149.

Президент Владимир Путин, обращаясь к нации, отметил, что борьба с эпидемией еще продолжается, и общая изоляция, к которой регионы прибегли на прошлой неделе, показала результат. Поэтому выходные дни в России решено продлить до 30 апреля.

В мире число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции превысило миллион, такой статистикой поделился Университет Джонса Хопкинса. На 2 апреля американские ученые зафиксировали 1 002 859 случаев, более 210 тысяч человек выздоровели, 51,3 тысячи умерли.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ6

Поделиться

Поделиться

коронавируспандемия коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (104)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!