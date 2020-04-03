В России зафиксировали 601 новое заражение коронавирусом

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом публикует свежую сводку: за последние сутки в России зафиксировано 601 новое заражение, 46 человек выздоровели, 4 погибли. Общее число зараженных — 4149.
Президент Владимир Путин, обращаясь к нации, отметил, что борьба с эпидемией еще продолжается, и общая изоляция, к которой регионы прибегли на прошлой неделе, показала результат. Поэтому выходные дни в России решено продлить до 30 апреля.
В мире число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции превысило миллион, такой статистикой поделился Университет Джонса Хопкинса. На 2 апреля американские ученые зафиксировали