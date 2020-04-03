Владимир Путин накануне второй раз обратился к нации в связи с пандемией коронавируса. Президент объявил о продлении нерабочих дней — не на неделю, как предполагали многие, а до конца апреля. По-прежнему работают органы власти, банки, организации с непрерывным производством, продуктовые магазины и аптеки. Однако у местных властей появляются права на введение специального режима в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.

Указ президента уже подписан и вступил в силу. Публикуем его полностью.