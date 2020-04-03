Вчера, 2 апреля, в 22:13 рейс Бангкок — Новосибирск приземлился в Толмачёво. Ожидалось, что по постановлению главного санитарного врача пассажиров этого самолёта отправят в обсерваторы, как и туристов с рейса, прилетевшего 1 апреля.
В итоге пассажиров вчерашнего рейса осматривали и пересаживали в автобусы, но развезли по домам. Сегодня стало известно, что региональный Роспотребнадзор получил разрешение от руководства в Москве на то, чтобы люди могли самоизолироваться в квартирах.
А совсем недавно появилась информация о том, что на карантин будут отправлять не только пассажиров международных рейсов, прилетевших в Новосибирск, но и пассажиров самолётов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Сейчас показываем, как вчера обходились с пассажирами рейса из Таиланда.
За несколько часов до прилёта рейса в Толмачёво приехали полицейские. По подсчётам корреспондента НГС, около 40 сотрудников дежурили на улице, ещё порядка 20 полицейских находились в здании.
Самолёт приземлился в 22:13. Все прилетевшие сначала проходили такие же процедуры приёма, как и обычные пассажиры международных рейсов.
В аэропорту пассажиры проходили через кордон из полицейских. Сотрудники не подпускали к пассажирам посторонних — но эта процедура оказалась излишней, потому что никто из родственников прилетевших не приехал в аэропорт.
После осмотра через международный терминал все пассажиры проходили по одному. Многие испуганно озирались по сторонам, крепко держали за руки детей.
На улице пассажиров ожидали автобусы — изначально туристов должны были увести в обсерваторы, но сегодня стало известно, что их развезли по домам.
— С учётом того, что Новосибирск является крупным транспортным узлом и много самолётов прибывают сюда из разных городов, а сейчас есть предписание всех помещать на обсервацию, были достигнуты определённые договоренности. Региональным Роспотребнадзором было получено разрешение от их начальства в Москве, что в случае, когда возможно обеспечить домашнюю обсервацию и закрепить социальных работников, когда люди подписывают документы о соблюдении режима, где прописывается ответственность и административная, и уголовная, то в таком случае доставлять людей прямо до домов. Эти семьи могут находиться в домашней обсервации, — рассказал сегодня НГС Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.
Ранее НГС писал о туристах, которые не могли вылететь из Таиланда. Им постоянно приходили сообщения о том, что рейс откладывается.
1 апреля 190 россиян, прилетевших из Бангкока, поместили в санаторий под Новосибирском. Специально для НГС они записали на видео, в какие условия их поместили.
Сергей Нешумов рассказал НГС, что сейчас туристов, которых ранее разместили в санатории, развозят по домам под контролем врачей.
О том, что происходит в Новосибирске из-за угрозы распространения коронавируса, мы рассказываем в онлайн-трансляции.
Вчера Владимир Путин объявил о продлении выходных дней до конца апреля. Что думают об этом сибиряки, вы можете почитать здесь.