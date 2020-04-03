Вчера, 2 апреля, в 22:13 рейс Бангкок — Новосибирск приземлился в Толмачёво. Ожидалось, что по постановлению главного санитарного врача пассажиров этого самолёта отправят в обсерваторы, как и туристов с рейса, прилетевшего 1 апреля.

В итоге пассажиров вчерашнего рейса осматривали и пересаживали в автобусы, но развезли по домам. Сегодня стало известно, что региональный Роспотребнадзор получил разрешение от руководства в Москве на то, чтобы люди могли самоизолироваться в квартирах.

А совсем недавно появилась информация о том, что на карантин будут отправлять не только пассажиров международных рейсов, прилетевших в Новосибирск, но и пассажиров самолётов из Москвы и Санкт-Петербурга.