Вчера, 2 апреля, Владимир Путин во время спецобращения к россиянам заявил о продлении нерабочих дней до конца месяца. А сегодня, 3 апреля, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал о том, что учебный год будет продлён.

— Учебный год нынешний будет продлен на две недели, — заявил Федорчук



Рассказываем читателям НГС, как в ближайшее время будут работать учебные заведения Новосибирска: школы, колледжи, вузы, а также детские сады.

Что происходит сейчас?

Все школьники и студенты Новосибирской области на каникулах до 6 апреля, а в детских садах работают дежурные группы. Группы дополнительного образования на каникулах до 13 апреля.