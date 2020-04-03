Вчера, 2 апреля, Владимир Путин во время спецобращения к россиянам заявил о продлении нерабочих дней до конца месяца. А сегодня, 3 апреля, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал о том, что учебный год будет продлён.
— Учебный год нынешний будет продлен на две недели, — заявил Федорчук
Рассказываем читателям НГС, как в ближайшее время будут работать учебные заведения Новосибирска: школы, колледжи, вузы, а также детские сады.
Что происходит сейчас?
Все школьники и студенты Новосибирской области на каникулах до 6 апреля, а в детских садах работают дежурные группы. Группы дополнительного образования на каникулах до 13 апреля.
— У нас все студенты и школьники на каникулах. В детских садах работают дежурные группы — 423 дежурные группы, в которых находится 1671 ребенок, — сообщил сегодня министр образования региона Сергей Федорчук.
Что будет дальше?
— Детские сады будут продолжать работать в том же режиме, то есть в режиме дежурных групп. Всем работникам мы дали четкие рекомендации по оплате и по графику, но закрыть полностью не можем. Потому что некоторые категории обязаны работать: это специальные службы, врачи, коммунальные службы и так далее, — рассказал Федорчук.
С 6 апреля учреждения среднего профессионального образования и вузы будут учиться дистанционно как минимум на период, о котором сказал президент, или до «особого решения».
— Конечно, мы допускаем возможность индивидуальных занятий при соблюдении всех санитарных норм с ребятами, которые выходят на защиту диплома. Здесь консультации необходимы, — пояснил Федорчук.
Как будут учиться школьники?
Школьники с 6 апреля также начнут дистанционное обучение. В министерстве образования региона предлагают 3 модели «дистанционки»:
1-я модель — чистая «дистанционка». Так или иначе, педагоги и школы выбрали платформы, на которых будут работать. Их много, они разные, мы не ограничивали. Среди них есть «Российская электронная школа», «Фоксфорд», «Яндекс.Лицей» и «Яндекс.Учебник», — рассказал Федорчук.
2-я модель — использование дистанционных сервисов и различных средств связи: электронной почты и соцсетей.
— Там, где невозможно или есть сложности, можно использовать вторую модель активнее. Детям в этом случае, по сути, придется находиться на самообразовании. Но, при взаимодействии, это в любом случае получение какого-то образования. Мы рекомендуем родителям в таком случае самим общаться с классными руководителями и учителями, чтобы выяснять проблемы, — объяснил Федорчук.
3-я модель предполагается для сельских школ. Там детям разрешат посещать школы, но аккуратно — при соблюдении всех санитарных требований. Школьники будут учиться в маленьких группах.
По словам Федорчука, тем, у кого нет смартфонов и компьютеров, рекомендуют «по различным каналам получать домашние задания, вплоть до того, чтобы родители получали задание на вахте в школе».
Прежде Минпросвещения уже сообщало о том, что ЕГЭ начнется с 8 июня и вступительные экзамены перенесут на поздний срок.