Первая фотография была сделана с обучения за два месяца до начала войны — Алексей Чумаков (в центре снимка) внимательно смотрит на чертёж. Его жена сделала запись на обратной стороне снимка, и сквозь эти строки чувствуется её любовь к мужу. С разрешения родственников мы опубликуем эту личную запись.

«Чертов показывает чертеж, объясняет, а мой милый с таким вниманием слушает, что даже на головке волоса поднялись. А Чубин тоже слушает внимательно. Этот Чубин хороший паренёк, холостяк. У него очень хорошая старушка-мать была. Я её очень уважала. Она всегда у меня сидела, но сейчас не знаю какая у неё судьба», — написала на обратной стороне фотографии Людмила Чумакова и датировала её 4 апреля 1941 года.

С войны мужа она не дождалась.