Сайт NGS.RU публикует цикл материалов к 75-му юбилею Победы под названием «Фронтовой инстаграм». Мы просим жителей Новосибирской области присылать нам архивные военные фото, чтобы рассказать истории о войне. Мы ищем не парадные портретные снимки, а живые — с сюжетом, историей, героями. Присылайте и вы кадры военных лет с рассказом о своих родных, а мы опубликуем их на сайте и в специальном аккаунте в «Инстаграме». В социальной сети уже есть много интересных кадров. Сегодня мы расскажем о сибирском герое, который до сих пор не получил награды за свой подвиг.
Первая фотография была сделана с обучения за два месяца до начала войны — Алексей Чумаков (в центре снимка) внимательно смотрит на чертёж. Его жена сделала запись на обратной стороне снимка, и сквозь эти строки чувствуется её любовь к мужу. С разрешения родственников мы опубликуем эту личную запись.
«Чертов показывает чертеж, объясняет, а мой милый с таким вниманием слушает, что даже на головке волоса поднялись. А Чубин тоже слушает внимательно. Этот Чубин хороший паренёк, холостяк. У него очень хорошая старушка-мать была. Я её очень уважала. Она всегда у меня сидела, но сейчас не знаю какая у неё судьба», — написала на обратной стороне фотографии Людмила Чумакова и датировала её 4 апреля 1941 года.
С войны мужа она не дождалась.
— Мой дед по материнской линии, Алексей Емельянович Чумаков, был кадровым военным (лётчиком), батальонным комиссаром (майором) и военкомом 1-й авиаэскадрильи 313 шап (291 шад, 16 ВА). Родился 30 марта (по новому стилю — 17 марта) 1907 года на Донбассе. Воевал на Ленинградском фронте, освобождая северную столицу от блокады, был тяжело ранен в голову и после излечения снова отправился на передовую, — делится воспоминаниями внук героя Алексей Трофимов.
8 сентября 1942 года из штаба авиационной дивизии, в которой служил Алексей Чумаков, поступил приказ штурмовать фашистские танки, прорвавшиеся севернее Сталинграда к Волге.
— Под прикрытием истребителей группа из 18 штурмовиков Ил-2, за штурвалом одного из которых был мой дед, взяла боевой курс. Спустя некоторое время они наткнулись на колонну фашистских танков и нанесли по ней удар. Несмотря на сильный огонь, который открыли немцы с земли, летчики сделали второй заход, а затем третий. В самолет, которым управлял Алексей Чумаков, попал зенитный снаряд, и он направил горящую машину в гущу скопившихся немецких танков, — рассказывает внук героя.
К сожалению, Алексей Чумаков так и не получил никакой награды, хотя его сослуживцы были награждены. Внук героя сейчас живёт в Новосибирске — его и двоюродного брата назвали в честь дедушки, и сейчас они пытаются исправить эту несправедливость.
— Ему не дали ни одной награды даже посмертно. Мы выслали все необходимые документы, и надеемся, что он получит заслуженную награду. Но для нас он и без медалей герой, — говорит Алексей.
И для всей страны тоже.
Если у вас есть фотографии ваших родных времен Великой Отечественной войны, напишите нам на редакционную почту news@ngs.ru или в мессенджеры по номеру 8 923 157–00–00 с пометкой «Фронтовой инстаграм». Страна должна узнать историю и увидеть людей, благодаря которым случилась Победа.
В социальной сети уже есть несколько кадров из «Фронтового инстаграма». Первым героем рубрики в Новосибирске на сайте стал ветеран Павел Полищук. Сейчас ему 93 года, и он живёт в Первомайском районе, а тогда, в день, когда был сделан памятный снимок, Павлу было всего 19 лет. На следующий день после окончания Великой Отечественной войны его отправили снова на фронт — воевать с японцами.
Многие газеты и журналы 1945 года обошла фотография одного русского и четырёх бурят в военной форме у разрушенных Бранденбургских ворот. В центре снимка — Бато-Мунко Лодонович Лодонов. Сейчас его внучка с семьей живет в Новосибирске, а само фото хранится как реликвия. Ирина Батомункуева согласилась рассказать о своём дедушке и истории снимка.