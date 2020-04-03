3 апреля пятница
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Приезжих из Москвы и Питера посадят на карантин
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
После конфликта нападавший сбежал

После конфликта нападавший сбежал

Новосибирские полицейские возбудили уголовное дело против мужчины, который с ножом напал на двух посетителей магазина.

Конфликт произошёл в павильоне на улице Земнухова 2 апреля в 17.00. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

— Мужчина нанес ножевые ранения двоим посетителям в возрасте 26 и 28 лет, после чего скрылся. Потерпевшие были госпитализированы с колото-резаными ранениями грудной клетки и брюшной полости, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

После конфликта мужчина сбежал. Полицейские задержали подозреваемого в Калининском районе в квартире, где он жил, и изъяли нож.

— В отношении задержанного следователем отдела полиции № 4 «Калининский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Предварительно установлено, что причиной произошедшего стал конфликт на почве личных неприязненных отношений, — добавили в ведомстве.

27 марта Калининский районный суд отправил в СИЗО подозреваемого в попытке изнасилования, который 17 марта, угрожая ножом, напал на флориста. Кадры происшествия также попали на видео.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

полицияуголовное делотяжкий вред здоровьюнападения с ножом
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (63)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!