Новосибирские полицейские возбудили уголовное дело против мужчины, который с ножом напал на двух посетителей магазина.
Конфликт произошёл в павильоне на улице Земнухова 2 апреля в 17.00. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
— Мужчина нанес ножевые ранения двоим посетителям в возрасте 26 и 28 лет, после чего скрылся. Потерпевшие были госпитализированы с колото-резаными ранениями грудной клетки и брюшной полости, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
После конфликта мужчина сбежал. Полицейские задержали подозреваемого в Калининском районе в квартире, где он жил, и изъяли нож.
— В отношении задержанного следователем отдела полиции № 4 «Калининский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Предварительно установлено, что причиной произошедшего стал конфликт на почве личных неприязненных отношений, — добавили в ведомстве.
27 марта Калининский районный суд отправил в СИЗО подозреваемого в попытке изнасилования, который 17 марта, угрожая ножом, напал на флориста. Кадры происшествия также попали на видео.