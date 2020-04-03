— В отношении задержанного следователем отдела полиции № 4 «Калининский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Предварительно установлено, что причиной произошедшего стал конфликт на почве личных неприязненных отношений, — добавили в ведомстве.

27 марта Калининский районный суд отправил в СИЗО подозреваемого в попытке изнасилования, который 17 марта, угрожая ножом, напал на флориста. Кадры происшествия также попали на видео.

