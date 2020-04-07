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Волонтёры помогают покупать лекарства и продукты во время карантина

Волонтёры помогают покупать лекарства и продукты во время карантина

На выходных губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил в регионе режим самоизоляции до 30 апреля.

В Новосибирске тем временем в условиях распространения коронавируса набирает популярность волонтерское движение — пожилым людям, которым не рекомендуют выходить на улицу, доставляют продукты и лекарства на дом.

Сейчас в волонтёрском штабе Новосибирска более сотни человек.

Журналист НГС Алина Каур и фотокорреспондент Александр Ощепков решили прогуляться вместе с двумя волонтерами Катей и Валерой, чтобы посмотреть, как проходит их день.

Валере недавно исполнилось 19 лет. Сейчас он учится в колледже по специальности «информационная безопасность».

— Мне нравится помогать людям, тем более, в эти тяжелые времена, когда они не могут выходить сами. Ну и чувствую себя нужным, что не зря провожу своё время, — рассказывает Валера.

Кате 17 лет, она учится в 11-м классе и собирается поступать в университет на биологический факультет.

— В первую очередь я человек-действие, и осознание того, что ты можешь быть замкнут в четырёх стенах на длительный срок для меня просто дикость. Как только приняли указ о том, что школы и секции закрыли, я поняла, что мне надо что-то делать. И в этот момент поступило предложение помогать пожилым людям. И я подумала, что это действительно полезно и действительно нужно. Мне начала нравится эта системность, которую мы создаем с командой. Это возможность общаться с разными людьми и открывать новые районы, как живут бабушки, это как копаться в чужом комоде, — рассуждает Катя.

В задачи волонтёра входит не только покупка, но и доставка продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым людям, которые сейчас находятся в самоизоляции

В задачи волонтёра входит не только покупка, но и доставка продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым людям, которые сейчас находятся в самоизоляции

Заявки получают в штабе

Путь волонтёров начинается из оперативного штаба, который находится по адресу: ул. Серебренниковская, 23. В этом же здании находится колл-центр Городской социальной справочной службы. Ежедневно сюда поступает более 500 звонков. В том числе по телефону горячей линии пожилые люди оставляют заявки с просьбой купить продукты. После этого заявка направляется в волонтёрский штаб, откуда её отправляют в общий чат волонтёров. За один день волонтёры штаба помогают более 60 пожилым людям.

Пожилые люди звонят на горячую линию с просьбой доставить им необходимый товар. Оттуда их заявка направляется в волонтёрский штаб

Пожилые люди звонят на горячую линию с просьбой доставить им необходимый товар. Оттуда их заявка направляется в волонтёрский штаб

В волонтёрском штабе во время подготовки к выезду куратор ещё раз проводит инструктаж и выдаёт каждому волонтёру средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки и дезинфицирующие салфетки. Волонтёры получают адреса тех, кому нужна помощь, и проверяют местоположение на карте.

Каждый волонтёр проходит обязательный инструктаж, в том числе учится общаться с пожилыми людьми

Каждый волонтёр проходит обязательный инструктаж, в том числе учится общаться с пожилыми людьми

Бейдж волонтёра является официальным удостоверением, которое разрешает передвигаться по городу. Также пожилых людей предупреждают, что отдавать деньги и список продуктов необходимо только волонтерам с бейджами. Так можно бороться с мошенничеством.

Для того, чтобы стать волонтёром, необходимо пройти инструктаж. У штаба есть свой специализированный курс «5 шагов к волонтёрству». Поэтому бейджи выдают только проверенным людям. На инструктаже учат ответственности. Если у кого-то из добровольцев поднялась температура или появился кашель — брать на себя заявку нельзя!

В день нашего репортажа у Кати и Валеры были две заявки: для одной женщине нужно было сходить в магазин «Ярче!», а для другой — доставить гуманитарную помощь. Обе заявки находятся в пределах Октябрьского района.

На днях в штаб&nbsp;от анонимного источника пришла гуманитарная помощь&nbsp;<br>

На днях в штаб от анонимного источника пришла гуманитарная помощь 

Как проходит путь до дома к нуждающимся в помощи

Из волонтёрского штаба мы вместе с волонтёрами отправились в сторону остановки. По дороге мимо нас проехал полицейский патруль. Нас они не остановили, документы не проверили. Поэтому мы продолжили свой путь.

Бейдж&nbsp;— официальный документ волонтера, по нему можно бесплатно ездить в метро, троллейбусах и трамваях&nbsp;

Бейдж — официальный документ волонтера, по нему можно бесплатно ездить в метро, троллейбусах и трамваях 

Волонтёры в этот раз поехали вдвоём. Но чаще они отправляются на выезд по одному.

Также бейджи подтверждают, что волонтёрам разрешено передвигаться по городу

Также бейджи подтверждают, что волонтёрам разрешено передвигаться по городу

Как правило волонтёры не сталкиваются с трудностями. Но в этот раз один из домов, из которого поступила заявка, оказался огорожен забором. Поэтому нам пришлось подождать, пока выйдёт кто-нибудь из жильцов. В основном это единственная сложность, с которой может столкнуться волонтер.

Оперативный штаб помощи пожилым людям начал работать с 23 марта

Оперативный штаб помощи пожилым людям начал работать с 23 марта

Перед входом в жилой дом волонтёр обязательно дезинфицирует руки.

Волонтёры стараются избегать прямых контактов с пожилыми людьми,&nbsp;не заходят за порог квартиры и записывают список продуктов, согласовывая его с человеком

Волонтёры стараются избегать прямых контактов с пожилыми людьми, не заходят за порог квартиры и записывают список продуктов, согласовывая его с человеком

Как отрабатывают заявку

Пожилые люди добросердечно приглашают на чай. Но волонтёры отказывают, чтобы ни в коем случае не заразить человека.

Чаще всего пожилые люди просят купить хлеб, молочные продукты, крупы, сладости и бытовую химию&nbsp;

Чаще всего пожилые люди просят купить хлеб, молочные продукты, крупы, сладости и бытовую химию 

Мы отправились в магазин через дорогу от дома. Нам не удалось купить всё по списку. Тогда волонтёры позвонили женщине и обсудили детали. Пожилая женщина сказала, что в другой магазин идти не стоит, хватит и того, что уже купили.

Покупки совершают строго по списку в ближайшем магазине

Покупки совершают строго по списку в ближайшем магазине

В лифте жилого дома можно ездить только по одному. Поэтому мы поднимались по очереди.

Волонтёры звонят в дверь и отдают пакет с покупками, чек и сдачу. У добровольцев с собой отчётные листы, в которых обязательно нужно указать перечь продуктов, сумму покупки и получить подпись благополучателя.

Получатель обязательно расписывается в отчетном листе после получения пакета и сдачи

Получатель обязательно расписывается в отчетном листе после получения пакета и сдачи

Женщина благодарит волонтёров и говорит, что купленных продуктов ей хватит до конца недели. Волонтёры попрощались с бабушкой и пошли на вторую заявку.

После заказа волонтёр снимает перчатки и маску, обрабатывает руки и отправляется на следующий заказ&nbsp;

После заказа волонтёр снимает перчатки и маску, обрабатывает руки и отправляется на следующий заказ 

Вторая заявка

Следующий пункт был в 15 минутах ходьбы. Второй женщине нужно было принести гуманитарную помощь.

Более 60 пенсионеров обращаются за помощью к волонтёрам каждый день&nbsp;

Более 60 пенсионеров обращаются за помощью к волонтёрам каждый день 

Бывают случаи, когда старые люди начинают плакать. Катя рассказывает, что на инструктаже их учили соблюдать эмоциональную дистанцию и не начинать жалеть пожилого человека. Так случилось во время второй заявки.

— Не плачьте! Смотрите, какая хорошая погода. Налейте себе чашку чая, включите телевизор. Всё наладится, — подбодрила Катя женщину.

Пожилые люди, позвонив по телефону горячей линии 375–87–87, могут оставить заявку на покупку продуктов и лекарств.

Пожилые люди, позвонив по телефону горячей линии 375–87–87, могут оставить заявку на покупку продуктов и лекарств.

Итог за 120 минут:

  • купили пакет продуктов для одной бабушки;
  • проехали 2 остановки;
  • отдали 1 гуманитарную помощь;
  • использовали 4 маски, 4 пары перчаток и 8 санитарных салфеток.

В волонтёры можно записаться по телефону городской социальной справочной службы: 375–87–87, а также по телефону оперативного штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам: 223–40–43.

В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области, чтобы защитить пожилых новосибирцев, организовали горячую линию для пенсионеров — 8 800 100–00–82. Все комплексные центры социальной поддержки населения оказывают свои услуги дистанционно.

Горожане стали сами предлагать помощь пожилым людям ещё в конце марта. Жители Советского района Новосибирска Юлия Дрокова и Александр Степаненко развесили около 20 объявлений. Они готовы привезти пенсионерам еду, лекарства, выполнить простые просьбы. В тексте объявления они призвали пожилых людей поменьше выходить из дома.

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