На выходных губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил в регионе режим самоизоляции до 30 апреля.
В Новосибирске тем временем в условиях распространения коронавируса набирает популярность волонтерское движение — пожилым людям, которым не рекомендуют выходить на улицу, доставляют продукты и лекарства на дом.
Сейчас в волонтёрском штабе Новосибирска более сотни человек.
Журналист НГС Алина Каур и фотокорреспондент Александр Ощепков решили прогуляться вместе с двумя волонтерами Катей и Валерой, чтобы посмотреть, как проходит их день.
Валере недавно исполнилось 19 лет. Сейчас он учится в колледже по специальности «информационная безопасность».
— Мне нравится помогать людям, тем более, в эти тяжелые времена, когда они не могут выходить сами. Ну и чувствую себя нужным, что не зря провожу своё время, — рассказывает Валера.
Кате 17 лет, она учится в 11-м классе и собирается поступать в университет на биологический факультет.
— В первую очередь я человек-действие, и осознание того, что ты можешь быть замкнут в четырёх стенах на длительный срок для меня просто дикость. Как только приняли указ о том, что школы и секции закрыли, я поняла, что мне надо что-то делать. И в этот момент поступило предложение помогать пожилым людям. И я подумала, что это действительно полезно и действительно нужно. Мне начала нравится эта системность, которую мы создаем с командой. Это возможность общаться с разными людьми и открывать новые районы, как живут бабушки, это как копаться в чужом комоде, — рассуждает Катя.
Заявки получают в штабе
Путь волонтёров начинается из оперативного штаба, который находится по адресу: ул. Серебренниковская, 23. В этом же здании находится колл-центр Городской социальной справочной службы. Ежедневно сюда поступает более 500 звонков. В том числе по телефону горячей линии пожилые люди оставляют заявки с просьбой купить продукты. После этого заявка направляется в волонтёрский штаб, откуда её отправляют в общий чат волонтёров. За один день волонтёры штаба помогают более 60 пожилым людям.
В волонтёрском штабе во время подготовки к выезду куратор ещё раз проводит инструктаж и выдаёт каждому волонтёру средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки и дезинфицирующие салфетки. Волонтёры получают адреса тех, кому нужна помощь, и проверяют местоположение на карте.
Бейдж волонтёра является официальным удостоверением, которое разрешает передвигаться по городу. Также пожилых людей предупреждают, что отдавать деньги и список продуктов необходимо только волонтерам с бейджами. Так можно бороться с мошенничеством.
Для того, чтобы стать волонтёром, необходимо пройти инструктаж. У штаба есть свой специализированный курс «5 шагов к волонтёрству». Поэтому бейджи выдают только проверенным людям. На инструктаже учат ответственности. Если у кого-то из добровольцев поднялась температура или появился кашель — брать на себя заявку нельзя!
В день нашего репортажа у Кати и Валеры были две заявки: для одной женщине нужно было сходить в магазин «Ярче!», а для другой — доставить гуманитарную помощь. Обе заявки находятся в пределах Октябрьского района.
Как проходит путь до дома к нуждающимся в помощи
Из волонтёрского штаба мы вместе с волонтёрами отправились в сторону остановки. По дороге мимо нас проехал полицейский патруль. Нас они не остановили, документы не проверили. Поэтому мы продолжили свой путь.
Волонтёры в этот раз поехали вдвоём. Но чаще они отправляются на выезд по одному.
Как правило волонтёры не сталкиваются с трудностями. Но в этот раз один из домов, из которого поступила заявка, оказался огорожен забором. Поэтому нам пришлось подождать, пока выйдёт кто-нибудь из жильцов. В основном это единственная сложность, с которой может столкнуться волонтер.
Перед входом в жилой дом волонтёр обязательно дезинфицирует руки.
Как отрабатывают заявку
Пожилые люди добросердечно приглашают на чай. Но волонтёры отказывают, чтобы ни в коем случае не заразить человека.
Мы отправились в магазин через дорогу от дома. Нам не удалось купить всё по списку. Тогда волонтёры позвонили женщине и обсудили детали. Пожилая женщина сказала, что в другой магазин идти не стоит, хватит и того, что уже купили.
В лифте жилого дома можно ездить только по одному. Поэтому мы поднимались по очереди.
Волонтёры звонят в дверь и отдают пакет с покупками, чек и сдачу. У добровольцев с собой отчётные листы, в которых обязательно нужно указать перечь продуктов, сумму покупки и получить подпись благополучателя.
Женщина благодарит волонтёров и говорит, что купленных продуктов ей хватит до конца недели. Волонтёры попрощались с бабушкой и пошли на вторую заявку.
Вторая заявка
Следующий пункт был в 15 минутах ходьбы. Второй женщине нужно было принести гуманитарную помощь.
Бывают случаи, когда старые люди начинают плакать. Катя рассказывает, что на инструктаже их учили соблюдать эмоциональную дистанцию и не начинать жалеть пожилого человека. Так случилось во время второй заявки.
— Не плачьте! Смотрите, какая хорошая погода. Налейте себе чашку чая, включите телевизор. Всё наладится, — подбодрила Катя женщину.
Итог за 120 минут:
- купили пакет продуктов для одной бабушки;
- проехали 2 остановки;
- отдали 1 гуманитарную помощь;
- использовали 4 маски, 4 пары перчаток и 8 санитарных салфеток.
В волонтёры можно записаться по телефону городской социальной справочной службы: 375–87–87, а также по телефону оперативного штаба помощи пожилым и маломобильным гражданам: 223–40–43.
В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области, чтобы защитить пожилых новосибирцев, организовали горячую линию для пенсионеров — 8 800 100–00–82. Все комплексные центры социальной поддержки населения оказывают свои услуги дистанционно.
Горожане стали сами предлагать помощь пожилым людям ещё в конце марта. Жители Советского района Новосибирска Юлия Дрокова и Александр Степаненко развесили около 20 объявлений. Они готовы привезти пенсионерам еду, лекарства, выполнить простые просьбы. В тексте объявления они призвали пожилых людей поменьше выходить из дома.