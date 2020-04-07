Валере недавно исполнилось 19 лет. Сейчас он учится в колледже по специальности «информационная безопасность».

— Мне нравится помогать людям, тем более, в эти тяжелые времена, когда они не могут выходить сами. Ну и чувствую себя нужным, что не зря провожу своё время, — рассказывает Валера.



Кате 17 лет, она учится в 11-м классе и собирается поступать в университет на биологический факультет.

— В первую очередь я человек-действие, и осознание того, что ты можешь быть замкнут в четырёх стенах на длительный срок для меня просто дикость. Как только приняли указ о том, что школы и секции закрыли, я поняла, что мне надо что-то делать. И в этот момент поступило предложение помогать пожилым людям. И я подумала, что это действительно полезно и действительно нужно. Мне начала нравится эта системность, которую мы создаем с командой. Это возможность общаться с разными людьми и открывать новые районы, как живут бабушки, это как копаться в чужом комоде, — рассуждает Катя.