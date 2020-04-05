46 человек умерли от пневмонии: изучаем, какие болезни в 2020 году атакуют новосибирцев

Сейчас всё внимание новосибирцев приковано к коронавирусу. Все боятся подхватить новую опасную болезнь, хотя в это же самое время сотни жителей Новосибирской области получают и другие диагнозы и даже умирают от них. Мы посмотрели, чем болели новосибирцы с января 2020 года и сравнили эти цифры с заболеваемостью COVID-19.



На графике ниже можно сравнить 10 подтверждённых случаев коронавируса в регионе, например, с количеством заболевших пневмонией. Ею с 1 января по 22 марта 2020 года переболели 4339 людей, из них 1693 — дети. Статистика по смертности от этой болезни на данный момент есть только за январь. Но цифра и так немаленькая — только за январь от пневмонии умерли 46 взрослых новосибирцев.