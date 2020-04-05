46 человек умерли от пневмонии: изучаем, какие болезни в 2020 году атакуют новосибирцев

Сейчас всё внимание новосибирцев приковано к коронавирусу. Все боятся подхватить новую опасную болезнь, хотя в это же самое время сотни жителей Новосибирской области получают и другие диагнозы и даже умирают от них. Мы посмотрели, чем болели новосибирцы с января 2020 года и сравнили эти цифры с заболеваемостью COVID-19.
На графике ниже можно сравнить 10 подтверждённых случаев коронавируса в регионе, например, с количеством заболевших пневмонией. Ею с 1 января по 22 марта 2020 года переболели 4339 людей, из них 1693 — дети. Статистика по смертности от этой болезни на данный момент есть только за январь. Но цифра и так немаленькая — только за январь от пневмонии умерли 46 взрослых новосибирцев.
На этом графике мы показываем количество заболевших ОРВИ, пневмонией, онкологией, туберкулезом, гриппом и ВИЧ (синим цветом отмечены заболевшие взрослые, голубым — дети).
На этом графике приведена смертность от онкологии, ВИЧ, пневмонии, туберкулеза.
О том, что происходит в Новосибирске из-за угрозы распространения коронавируса, мы рассказываем в нашей круглосуточной онлайн-трансляции.
Борьба с новым вирусом в нашем регионе вышла на новый уровень — в эту субботу, 4 апреля, губернатор продлил режим самоизоляции до конца месяца. Если раньше он рекомендовал и просил новосибирцев сидеть дома, то новое постановление уже обязывает людей быть на самоизоляции.
Работать с 6 апреля разрешили только двум сферам (помимо уже ранее обнародованного списка), а также учителям. При выходе из дома они должны иметь на руках справку, разрешающую им идти на работу. Как выглядит этот документ — смотрите тут (по этой же ссылке можно сказать шаблон справки).